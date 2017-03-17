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Задолженность по заработным платам увеличилась в Алтайском крае за февраль по отношению к первому месяцу текущего года.
Согласно данным Росстата, к 1 марта долги составили 18,2 миллиона рублей, в то время как месяцем ранее эта сумма составляла 16,4 миллиона рублей.
При этом Алтайский край остается в числе регионов Сибири, где наблюдаются самые низки долги по зарплате. А вот лидерами по размеру долгов являются Кемеровская, Новосибирская и Томская области, где работникам не заплатили 111,2 миллиона, 103,6 миллиона и 94,7 миллиона рублей соответственно.
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Отметим, что за месяц долги возросли в целом по Сибирскому федеральному округу – с 640,6 миллиона рублей до 675,7 миллиона рублей.
Комментарии
"Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2017 года составила 3 млрд 613 млн рублей, повысившись за февраль на 381 млн рублей, или на 11,8%, передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстат. Отмечается, что 99,6% просроченной задолженности по зарплате образовалось из-за отсутствия у организаций собственных средств." (с)