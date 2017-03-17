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Задолженность по заработным платам увеличилась в Алтайском крае за февраль по отношению к первому месяцу текущего года.

Согласно данным Росстата, к 1 марта долги составили 18,2 миллиона рублей, в то время как месяцем ранее эта сумма составляла 16,4 миллиона рублей.

При этом Алтайский край остается в числе регионов Сибири, где наблюдаются самые низки долги по зарплате. А вот лидерами по размеру долгов являются Кемеровская, Новосибирская и Томская области, где работникам не заплатили 111,2 миллиона, 103,6 миллиона и 94,7 миллиона рублей соответственно.

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Отметим, что за месяц долги возросли в целом по Сибирскому федеральному округу – с 640,6 миллиона рублей до 675,7 миллиона рублей.