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Всемирный день сна: 10 интересных фактов о том, что мы зачастую не ценим

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о человеческом сне

Фото: sk-news.ru

Всемирный день сна отмечается в пятницу, 17 марта. Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения.

С тех пор, чтобы подчеркнуть важность и значение сна для человека, ежегодно в каждую пятницу второй полной недели марта в мире проходят мероприятия, посвященные этой теме.

Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о столь любимом и столь, зачастую, недоступном нам состоянии сна.

  • Человек в среднем тратит на сон треть своей жизни, то есть порядка 25 лет;
  • Ученые считают, что человек забывает 90 % своих снов;
  • Цветные сны снятся не всем. Согласно некоторым исследования, порядка 12 % зрячих людей видят только черно-белые сны;
  • Люди, бросившие курить, утверждают, что их сны стали гораздо более насыщенными;
  • Существует теория, что во время сна люди могут видеть только те лица, которые им уже доводилось видеть;
  • Если вам достаточно пяти минут, чтобы погрузиться в сон, значит, вам явно не хватает сна. Идеальный промежуток — между 10 и 15 минутами. Это означает, что вы достаточно сильно устали, но днём вы себя чувствовали бодрым;
  • Ученые выяснили, что систематический недостаток сна может привести к довольно быстрому увеличению веса;
  • Первый механический будильник изобрел Леви Хатчинс в 1787 году в Америке. Он умел будить только в одно и то же время — в четыре часа утра. Будильник, который можно было настроить на любое нужное время, появился только 60 лет спустя благодаря французу Антуану Радье;
  • Шум в течение первых или последних двух часов сна могут подорвать ваш сон;
  • После пяти бессонных ночей действие алкоголя на организм увеличивается в два раза.
     

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