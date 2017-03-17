Фото: sk-news.ru
Всемирный день сна отмечается в пятницу, 17 марта. Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения.
С тех пор, чтобы подчеркнуть важность и значение сна для человека, ежегодно в каждую пятницу второй полной недели марта в мире проходят мероприятия, посвященные этой теме.
Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о столь любимом и столь, зачастую, недоступном нам состоянии сна.
- Человек в среднем тратит на сон треть своей жизни, то есть порядка 25 лет;
- Ученые считают, что человек забывает 90 % своих снов;
- Цветные сны снятся не всем. Согласно некоторым исследования, порядка 12 % зрячих людей видят только черно-белые сны;
- Люди, бросившие курить, утверждают, что их сны стали гораздо более насыщенными;
- Существует теория, что во время сна люди могут видеть только те лица, которые им уже доводилось видеть;
- Если вам достаточно пяти минут, чтобы погрузиться в сон, значит, вам явно не хватает сна. Идеальный промежуток — между 10 и 15 минутами. Это означает, что вы достаточно сильно устали, но днём вы себя чувствовали бодрым;
- Ученые выяснили, что систематический недостаток сна может привести к довольно быстрому увеличению веса;
- Первый механический будильник изобрел Леви Хатчинс в 1787 году в Америке. Он умел будить только в одно и то же время — в четыре часа утра. Будильник, который можно было настроить на любое нужное время, появился только 60 лет спустя благодаря французу Антуану Радье;
- Шум в течение первых или последних двух часов сна могут подорвать ваш сон;
- После пяти бессонных ночей действие алкоголя на организм увеличивается в два раза.
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