Фото: sk-news.ru

Всемирный день сна отмечается в пятницу, 17 марта. Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения.

С тех пор, чтобы подчеркнуть важность и значение сна для человека, ежегодно в каждую пятницу второй полной недели марта в мире проходят мероприятия, посвященные этой теме.

Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о столь любимом и столь, зачастую, недоступном нам состоянии сна.