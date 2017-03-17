Фото: Алексей Эбель

Первые грачи прилетели в Алтайский край, а в окрестностях Барнаула уже слышали песни жаворонков. Об этом ИА "Амител" рассказал известный орнитолог и фотограф Алексей Эбель.

Впрочем, по его словам, этой весной перелетные птицы не торопятся к нам возвращаться. По сравнению с прошлым годом, прилет птиц запаздывает. Это связано с обильным снегонакоплением, — пояснил ученый. Дело в том, что первая волна прилётных видов связана с появлением проталин. "То есть нет проталин — нет птиц", — подчеркнул орнитолог.

Если в марте 2016 года грачи в Алтайском крае уже обживали колонии, то в этом году они только-только начали прилетать. Однако, уже идёт активный прилёт (и пролёт на север и восток) галок. Под Барнаулом объявились зеленушки, коноплянки, дикие голуби — клинтухи и первые жаворонки. А в Крутихинском районе уже заметили ушастую сову.

Весна близко. И уже две недели в столице Алтайского края серые вороны и сороки ведут активное строительство гнёзд. Причём у последних в некоторых парах уже заканчивается строительство и они занимаются выстилкой лотка.

В то же время ещё не все северные гости нас покинули: много свиристелей и местами ещё встречаются пуночки.

Добавлю, клуб исследователей природы Алтая "AlataiNature" ведет публичный проект, где информация о прилёте птиц оперативно обновляется. Здесь сразу можно посмотреть, какие птицы и куда на Алтай они прилетели.

