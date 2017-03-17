У жителей России есть возможность осуществить свою детскую мечту и попасть в космонавты. Новый открытый набор в российский отряд космонавтов объявил Роскосмос.

Отряд планируется отправить в полет на новом корабле "Федерация" к МКС и к Луне. Как пишет ТАСС. об этом сообщил в Москве на пресс-конференции 16 марта первый замглавы госкорпорации Александр Иванов.

Он отметил, что набор объявлен с 16 марта и будет вестись до конца года. Итоги подведут в конце декабря. Всего планируется отобрать шесть-восемь человек. Это должны быть граждане РФ, в возрасте до 35 лет, с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям.

В Роскосмосе сообщили что участники отряда станут первыми россиянами, которые отправятся к Луне.

Добавим, это уже 17-й набор в российский отряд космонавтов. Последний набор проводился в 2012 году.