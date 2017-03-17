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Российский лидер Владимир Путин не смог прочитать собственные заметки в блокноте, объяснив это плохим почерком, передает РИА Новости.

Агентство отмечает, что президент делал пометки, заслушивая доклады выступающих на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей бизнесменов. Затем Путин собирался прокомментировать высказанные инициативы.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина, касавшегося, в частности, производительности труда, глава государства не сразу разобрался в своих записях.

"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", — цитирует агентство президента.