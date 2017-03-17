Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин не смог прочитать собственные заметки в блокноте, объяснив это плохим почерком, передает РИА Новости.
Агентство отмечает, что президент делал пометки, заслушивая доклады выступающих на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей бизнесменов. Затем Путин собирался прокомментировать высказанные инициативы.
После выступления бизнесмена Владимира Потанина, касавшегося, в частности, производительности труда, глава государства не сразу разобрался в своих записях.
"Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе", — цитирует агентство президента.
Комментарии
Он не пишет как курица, он думает как курица.
Если б он только писал, как курица лапой, это было бы пол беды...
Нарушение почерка может свидетельствовать о нарастающих проблемах нервной системы.
Один Путин написал, а второй прочитать не смог?
У умных калиграфического почерка не бывает. У меня ужасный почерк
Это Я Ботаник, хай попозиционерам, всё равно в вечном бане бггг
17.03.2017 08:40 - гость -
а третий озвучил))
А что-то мне показалось, что это не его почерк. Поэтому и не прочитал. Свои мысли не требуется записывать и тем более читать, их надо по меньшей мере помнить. Хотя...
Осталось только над почерком шутить, всё остальное, что натворил с Россией и вокруг неё - уже не смешно.
Солдафонский юморок, ужимки и кривлянья, банальные фразы, штампы в речи: это нынче называется харизмой....
17.03.2017 09:06 - гость -
Не смешно, что калолиция дамбы бомбит на Евфрате. Они их строили, чтобы бомбить? Зря они это делают....
Как там у классика... Казнить нельзя помиловать. Запятую курица лапой поставит.