Фото: ngs.ru

В Барнауле на дорогах образовались шестибалльные заторы в пятницу, 17 марта. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на большом отрезке Павловского тракта (после кольцевого пересечения), на улицах Эмилии Алексеевой и 42 Краснознаменной Бригады, а также на пересечении улиц Малахова и Власихиснкой. На данных участках автомобили двигаются со скоростью 3-7 километра в час.

Также движение затруднено на перекрестке проспект Космонавтов — улица Попова, на пересечении последней с Павловским трактом, на улице Советской Армии, на участке улицы Матросова и пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.