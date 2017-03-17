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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил, что новая версия антитабачной концепции не предусматривает запрет свободной продажи табачных изделий. В ней речь идет о формировании поколения, у которого не будет потребности в покупке сигарет, передает РИА Новости.

Бойцов отрицательной ответил на вопрос о том, действительно ли новая концепция предполагает запрет продажи табака к 2035 году.

"Там идет речь о том, по смыслу, что граждане, которые родятся в 2015 году, к 2030 году, будучи 15-летними, по сути, не будут иметь потребности в покупке сигарет", — приводит агентство его ответ.

Также специалист добавил, что свободная продажа табачной продукции продолжится, однако с ограничениями по регламенту, по организации торговли, которые сейчас действуют и определены ФЗ №15. Эксперт подчеркнул, что в новой концепции отсутствуют принципиально новые пункты.

"Фактически это продолжение той политики, которая определена… и первой концепцией, федеральным законом №15", — уточнил он.

Что касается возможности введения налогов на электронные сигареты, то Бойцов выразил мнение, что такие сигареты отличаются лишь техническим исполнением, но ничем не отличаются по сути от обычных.

Он добавил, что налог на них налагается не из выгоды, а в целях ограничения курения. "Потребление табака через электронные сигареты ничуть не лучше, чем через обычные. С моей точки зрения, это должно облагаться налогом", — приводит его слова агентство.

РИА Новости напоминает, что ранее официальный представитель министерства Олег Салагай сообщил, что в Минздраве РФ не считают, что законодательное регулирование оборота электронных сигарет должно быть более мягким. Он отметил, что этот продукт необходимо регулировать так же, как и обычные сигареты.