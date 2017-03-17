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Пожар произошел в частном жилом доме на территории Славгорода поздним вечером 16 марта, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 22:55. Ликвидировать возгорание удалось очень быстро — за шесть минут.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 12 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.