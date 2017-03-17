Фото: Amic.ru

Пассажирский автобус №57 и автомобиль Mercedes не поделили дорогу на улице 1-я Западная в Барнауле утром в пятницу, 17 марта.

О ДТП сообщил читатель портала Amic.ru, выслав фотографии с места событий. По словам собеседника, дорога на участке, где произошло столкновение, очень узкая.

Кроме того, на проезжей части сильная наледь и колея. Никто из пассажиров автобуса, по словам нашего читателя, не пострадал. Однако из-за аварии блокировано движение.