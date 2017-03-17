Фото: Amic.ru
Пассажирский автобус №57 и автомобиль Mercedes не поделили дорогу на улице 1-я Западная в Барнауле утром в пятницу, 17 марта.
О ДТП сообщил читатель портала Amic.ru, выслав фотографии с места событий. По словам собеседника, дорога на участке, где произошло столкновение, очень узкая.
Кроме того, на проезжей части сильная наледь и колея. Никто из пассажиров автобуса, по словам нашего читателя, не пострадал. Однако из-за аварии блокировано движение.
Комментарии
Реально задрали эти водители автобусов.!!!!
Судя по фото там НЕТ дороги один лед. Мэра провести на санках по дорогам города! НА детских санках и провести по ямам, лужам и льду. Дороги и прикатаются сразу. Можно всех чиновников на Оку пересадить, Джип тонированы, колеса от трактора, пешком сами не ходят. Сурикова в былые времена можно было увидеть в городе, он ходил по улицам, по городу спокойно ходил. Карлина ко то видит ходящим пешком по городу?
регистрировать как виновников дорожников, снег с боков не чищен, колея, наледь,... как дорожники начнут платить за ремонты машин из своего кармана, так и чистить начнут
Заголовок огонь!!! Что значит не поделили? Разве не видно,что завалено снегом и наледь? Не чищено ничего, от того и дороги узкими стали.