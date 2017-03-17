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Выборы президента в 2018 году могут состояться 4 или 18 марта, если проект Минтруда о переносе выходных дней получит поддержку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Майю Гришину.

Точная дата зависит от исхода рассмотрения Госдумой предложенных законодательных поправок, уточняет агентство.

Отмечается, что ранее появилась информация о подготовке министерством труда проекта постановления правительства о переносе выходных. Согласно им, россияне должны будут отдыхать с 8 по 11 марта.

По действующему законодательству, выборы главы РФ проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году день голосования выпадает на 11 число. Согласно закону, если второе воскресенье — это совмещенный, послепраздничный или рабочий день из-за переноса праздников, то голосование будет перенесено на первое воскресенье. В следующем году это будет 4 марта.

При этом поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенесение дня голосования на третье воскресенье месяца. Если их примут, то выборы могут совпасть с годовщиной вхождения Республики Крым в состав РФ — 18 марта.