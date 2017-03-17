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Новости

Люк Бессон вырезал персонажа Путина из сценария "Курска"

, ИА "Амител"
Кинематографист считает, что линия с российским лидером отвлечет зрителей от истории подлодки

Фото: vladtime.ru

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон вырезал из сценария картины "Курск" персонажа, который воплощает главу РФ Владимира Путина. Об том сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кинематографист полагает, что линия с российским президентом отвлекла бы зрителей от истории гибели субмарины, на которой Бессон хочет акцентировать внимание.

Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это стало бы первым появлением персонажа российского лидера в высокобюджетном кино.

Производством картины о гибели подлодки "Курск" занимается студия Бессона EuropaCorp. К съемкам приступят в апреле.

Главного героя в картине - главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — сыграет британский актер Колин Ферт. Режиссер фильма — Томас Винтерберг ("Охота", "Торжество").

Картина выйдет в прокат в следующем году.

Издание напоминает, что подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота РФ в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.03.2017 10:19
- гость -

Обамку надо врезать в фильм! Чтобы ближе к классике! У Л.Н. Толстого есть рассказ про моряков "Максимка".

0  0
17.03.2017 10:22
Алекс

Это он погорячился - кто скажет что случилось с лодкой?!

0  0
17.03.2017 10:28
- гость -

- гость - 17 марта 2017 г. 10:19

Обама президентом стал только в 2009 году.

0  0
17.03.2017 10:35
- гость -

Напомнило дурацкую улыбочку путина и фразу "Она утонула"

0  0
17.03.2017 10:35
- гость -

Алекс 17 марта 2017 г. 10:22 альошенька, сынок, вот ты и прокукарекаешь

0  0
17.03.2017 10:39
- гость -

17.03.2017 10:28 - гость - Фильм отчасти всегда вымысел. А как такая линия ( навеянная "Максимкой". Занесло Гольфстримом мальчика на Север, приютили морячки, но случилась трагедия, и только он выжил, Но страх остался на бессознательном! И ассоциировался страх у него с русскими (!) моряками.... Потом стал президентом и боялся ,но гадил,гадил, ...

0  0
17.03.2017 11:08
- гость -

- гость - 17 марта 2017 г. 10:35 Напомнило дурацкую улыбочку путина и фразу "Она утонула" --- я несколько раз наверное тут в каментах писал, это обычный ответ нормального человека на так сформулированный вопрос. если бы это не была провокация, вопросы бы задали так "назовите причину гибели лодки". а ответ "согласно материалам расследования..."

0  0
17.03.2017 11:19
- гость -

17.03.2017 11:08 - гость -

да ладно, он вообще смеялся дьявольски как англ Мей, ты просто забыл

0  0
17.03.2017 11:20
- гость -

17.03.2017 11:08 - гость -

0  0
17.03.2017 11:37
- гость -

(4 марта 2014 года, Крымский кризис) Путин : Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих (украинских) стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей

Тут то кто спровоцировал?

0  0
17.03.2017 11:53
- гость -

- гость - 17 марта 2017 г. 11:37 Послушайте, вы нас за кого держите? Без ссылки на первоисточник такому бреду даже ребенок не поверит. Либо вы даете ссылку, либо вы являетесь провокатором.

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