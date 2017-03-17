Фото: vladtime.ru

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон вырезал из сценария картины "Курск" персонажа, который воплощает главу РФ Владимира Путина. Об том сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кинематографист полагает, что линия с российским президентом отвлекла бы зрителей от истории гибели субмарины, на которой Бессон хочет акцентировать внимание.

Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это стало бы первым появлением персонажа российского лидера в высокобюджетном кино.

Производством картины о гибели подлодки "Курск" занимается студия Бессона EuropaCorp. К съемкам приступят в апреле.

Главного героя в картине - главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — сыграет британский актер Колин Ферт. Режиссер фильма — Томас Винтерберг ("Охота", "Торжество").

Картина выйдет в прокат в следующем году.

Издание напоминает, что подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота РФ в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.