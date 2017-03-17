Фото: vladtime.ru
Французский режиссер и продюсер Люк Бессон вырезал из сценария картины "Курск" персонажа, который воплощает главу РФ Владимира Путина. Об том сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Кинематографист полагает, что линия с российским президентом отвлекла бы зрителей от истории гибели субмарины, на которой Бессон хочет акцентировать внимание.
Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Это стало бы первым появлением персонажа российского лидера в высокобюджетном кино.
Производством картины о гибели подлодки "Курск" занимается студия Бессона EuropaCorp. К съемкам приступят в апреле.
Главного героя в картине - главу английского спасательного отряда Дэвида Расселла — сыграет британский актер Колин Ферт. Режиссер фильма — Томас Винтерберг ("Охота", "Торжество").
Картина выйдет в прокат в следующем году.
Издание напоминает, что подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота РФ в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.
Комментарии
Обамку надо врезать в фильм! Чтобы ближе к классике! У Л.Н. Толстого есть рассказ про моряков "Максимка".
Это он погорячился - кто скажет что случилось с лодкой?!
- гость - 17 марта 2017 г. 10:19
Обама президентом стал только в 2009 году.
Напомнило дурацкую улыбочку путина и фразу "Она утонула"
Алекс 17 марта 2017 г. 10:22 альошенька, сынок, вот ты и прокукарекаешь
17.03.2017 10:28 - гость - Фильм отчасти всегда вымысел. А как такая линия ( навеянная "Максимкой". Занесло Гольфстримом мальчика на Север, приютили морячки, но случилась трагедия, и только он выжил, Но страх остался на бессознательном! И ассоциировался страх у него с русскими (!) моряками.... Потом стал президентом и боялся ,но гадил,гадил, ...
- гость - 17 марта 2017 г. 10:35 Напомнило дурацкую улыбочку путина и фразу "Она утонула" --- я несколько раз наверное тут в каментах писал, это обычный ответ нормального человека на так сформулированный вопрос. если бы это не была провокация, вопросы бы задали так "назовите причину гибели лодки". а ответ "согласно материалам расследования..."
17.03.2017 11:08 - гость -
да ладно, он вообще смеялся дьявольски как англ Мей, ты просто забыл
17.03.2017 11:08 - гость -
(4 марта 2014 года, Крымский кризис) Путин : Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих (украинских) стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей
Тут то кто спровоцировал?
- гость - 17 марта 2017 г. 11:37 Послушайте, вы нас за кого держите? Без ссылки на первоисточник такому бреду даже ребенок не поверит. Либо вы даете ссылку, либо вы являетесь провокатором.