Фото: livejournal.com
Вопрос о том, как часто в барнаульских компаниях случаются конфликты на работе, изучил сайт по поиску персонала HeadHunter.
"Каждый четвертый участник опроса заявил, что конфликтов на работе у них просто нет! Реже раза в месяц ссорятся 31%, конфликты бывают не чаще, чем раз в неделю у 15%. Лишь 8% указали, что конфликты на работе случаются каждый день", — говорится в исследовании.
Примечательно, что наиболее частыми являются ссоры на работе у сотрудников сферы ЖКХ и добывающей отрасли.
87% участников опроса рассказали, что причинами конфликтов служат рабочие вопросы. 6% респондентов в качестве основной причины конфликтов назвали бытовые проблемы.
Подобные ссоры, как показывает опрос, чаще всего встречаются в сферах "промышленность" и "искусство, развлечения, масс-медиа".
Радует, что большинство конфликтов, а именно 55%, заканчиваются достижением определенного компромисса.
А вот 35% ссор "замораживается" до лучших времен.
66% респондентов полагают, что конфликтов можно избежать благодаря уважению коллег друг к другу.
А вот 15% опрошенных уверены, что ссор вообще не нужно избегать, поскольку это нормальная часть рабочего процесса.
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20 февраля – 5 марта 2017 года среди 688 сотрудников компаний.
Комментарии
Ну... если каждый деь запаривать доширак... )))))
Агрессивные трудоголики с сезонными обострениями могут любую сферу деятельности превратить в ад
17.03.2017 10:32 - гость -
Агрессивные трудоголики с сезонными обострениями могут любую сферу деятельности превратить в ад
Особенно после 20-х чисел месяца..
любят те, кто нихрена не хочет делать зато отлично освоил лизинг , плести интриги однако там, где они учились- мы преподавали прилетает ответка постоянно таким умникам , оочень жестко.
еще момент-если такие болваны работают так же как и все по договору- то их легко поставить на место- путевка в небо выдается оочень быстро))) ШНУР