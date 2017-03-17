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Вопрос о том, как часто в барнаульских компаниях случаются конфликты на работе, изучил сайт по поиску персонала HeadHunter.

"Каждый четвертый участник опроса заявил, что конфликтов на работе у них просто нет! Реже раза в месяц ссорятся 31%, конфликты бывают не чаще, чем раз в неделю у 15%. Лишь 8% указали, что конфликты на работе случаются каждый день", — говорится в исследовании.

Примечательно, что наиболее частыми являются ссоры на работе у сотрудников сферы ЖКХ и добывающей отрасли.

87% участников опроса рассказали, что причинами конфликтов служат рабочие вопросы. 6% респондентов в качестве основной причины конфликтов назвали бытовые проблемы.

Подобные ссоры, как показывает опрос, чаще всего встречаются в сферах "промышленность" и "искусство, развлечения, масс-медиа".

Радует, что большинство конфликтов, а именно 55%, заканчиваются достижением определенного компромисса.

А вот 35% ссор "замораживается" до лучших времен.

66% респондентов полагают, что конфликтов можно избежать благодаря уважению коллег друг к другу.

А вот 15% опрошенных уверены, что ссор вообще не нужно избегать, поскольку это нормальная часть рабочего процесса.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20 февраля – 5 марта 2017 года среди 688 сотрудников компаний.