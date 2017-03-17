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Министерство юстиции РФ просит признать экстремистским "Управленческий центр свидетелей Иеговых в России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.
Собеседник агентства сообщил, что Минюст подал иск в суд о признании экстремистским центра "свидетелей Иеговых" и запрете его деятельности в стране.
Дата рассмотрения дела еще не назначена.
На сайте "Свидетелей Иеговы в России" говорится, что соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.
Агентство со ссылкой на представителей организации отмечает, что в случае удовлетворения иска решение затронет порядка 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране. Численность последователей свидетелей Иеговы в России оценивается в 175 тысяч человек.
Комментарии
Госдума рассмотрит в первом, базовом чтении правительственный законопроект, который предлагает ввести в законодательство понятие "производный сайт в сети интернет" ("зеркальный" сайт), а также определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам. по требованию правообладателя.
Проект призван пресечь нелегальное распространение аудиовизуальных произведений в интернете.
Минюст просит признать экстремистским центр "свидетелей Иеговы"
Это оскорбление чувств "свидетелей Иеговы"
Как обычно из свидетелей в обвиняемые
Международной секте не место на российской земле.
Вы с ними пообщайтесь, узнаете много нового. И заодно спросите, откуда у них деньги? _______________________ поделитесь наблюдениями? а то что-то общаться боязно, вдруг засосёт...