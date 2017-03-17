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Министерство юстиции РФ просит признать экстремистским "Управленческий центр свидетелей Иеговых в России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Собеседник агентства сообщил, что Минюст подал иск в суд о признании экстремистским центра "свидетелей Иеговых" и запрете его деятельности в стране.

Дата рассмотрения дела еще не назначена.

На сайте "Свидетелей Иеговы в России" говорится, что соответствующих документов о подаче иска Минюстом религиозная организация не получала.

Агентство со ссылкой на представителей организации отмечает, что в случае удовлетворения иска решение затронет порядка 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране. Численность последователей свидетелей Иеговы в России оценивается в 175 тысяч человек.