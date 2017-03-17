Глава Ребрихинского района Александр Прахт умер ночью в пятницу, 17 марта. Об этом ИА "Амител" сообщил источник и подтвердили в местной администрации.

Причину смерти чиновника собеседники не назвали. Всего четыре дня назад Александр Андреевич отметил свое 55-летие.

Александр Прахт был избран главой администрации Ребрихинского района в ноябре 2012 года. Ранее, с 2000 года был избранным главой района.

У него осталась жена и две дочери.

Прощание с ним состоится в субботу, 18 марта, с 12 до 14 в местном Доме культуры.

Редакция ИА "Амител" выражает соболезнования родным и близким Александра Прахта.