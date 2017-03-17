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Факт телефонного мошенничества, связанного с предоставлением услуг якобы экстрасенсов, зарегистрирован полицией в Алтайском крае.
"Полицейские предупреждают граждан: мошенники под видом экстрасенсов предлагают помочь решить все проблемы. Так, жительница города Горняка 1971 года рождения обратилась к сотрудникам полиции с жалобой на лже-экстрасенсов", — отмечают в ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточняют, что женщина переживала из-за проблем с сыном, когда увидела в интернете объявление об услугах якобы экстрасенсов. Когда жительница региона позвонила по указанному номеру, ей ответил некий мужчина, с которым она договорилась о предоставлении услуг по телефону.
Неизвестный пообещал подобрать для нее наиболее "подходящего" экстрасенса и назначил дату телефонного сеанса, предварительно затребовав оплатить услуги на сумму 44 тысяч рублей.
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Факт мошенничества женщина заподозрила только после проведения "магической" консультации. С жительницей Горняка на связь вышла женщина-экстрасенс, которая настаивала на проведении еще одного телефонного сеанса и убеждала в необходимости подготовить для этого некие "золотые монетки", которые уж точно помогут.
В данный момент правоохранители ведут проверку всех обстоятельств произошедшего и призывают граждан не доверять незнакомым людям, обещающим решить все проблемы.
Комментарии
Господи, покарай всех безумцев, благодаря которым вся эта шайка, экстрасенсы, ясновидящие, гомеопаты, попы, существует....