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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР.

Уточняется, что дело возбудило четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР. Предполагается, что Юревич, который в 2012 году занимал должность главы региона, получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил на должность главы областного Минздрава.

В данный момент устанавливаются обстоятельства преступления. Агентство отмечает, что следователи не уточнили размера взятки.

46-летний Юревич в 2005-2010 годах возглавлял Челябинск, а в 2010 году стал губернатором области. 15 января 2014 года президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности. Юревич стал депутатом ГД, однако на последних выборах был исключен Центральной избирательной комиссией из предвыборного списка Российской партии пенсионеров за справедливость вместе с еще 41 кандидатом из-за нарушений при подаче документов.