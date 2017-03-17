Фото: фонд "Сколково"

Эксперты фонда "Сколково" прибыли в Барнаул на региональный стартап-тур "Открытые инновации". В столице Алтайского края впервые проходит мероприятие такого высокого уровня. 17 марта на базе АлтГТУ специалисты фонда "Сколково" познакомятся с лучшими инновационными проектами алтайских ученых. В итоге 15 работ отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage. Днем ранее эксперты провели сразу несколько мастер-классов для алтайских ученых, где рассказали о том, как построить успешный бизнес в России. Amic.ru поговорил с финским бизнесменом, советником президента по работе со стартапами "Сколково" Пеккой Вильякайненом о впечатлениях о Барнауле, а также любви к Сибири.

- Какие у вас ощущения от общения с барнаульскими студентами? Что вы им рассказали?

- Это была не лекция. Я рассказал все то, чему успел научиться в своей жизни. Мне понравилась активность участников. Естественно в зале находились и те, кто сейчас на раннем этапе того, чтобы стать предпринимателем. Но видел я в глазах других людей, что они уже сейчас так же сталкиваются с теми же проблемам, которые мне в свою очередь приходилось преодолевать. Я могу открыть им дорогу и дать ответы на решение проблем. В Барнауле я впервые, город еще посмотреть не успел. Мне очень нравится прямое и честно отношение сибиряков к жизни. У вас есть что-то общее с финнами.

- В каких сибирских городах были и на каких мероприятиях. Какие идеи там увидели?

- Несколько раз был в Новосибирске, Томске, Кемерово, Иркутске, Якутске и Тюмени. Название некоторых городов даже и не вспомню. Но если мы посмотрим, скажем, на все города, которые дают максимальный выход проектов на высокий уровень, то не всегда это будут крупные города. Я всегда буду помнить Ханты-Мансийск. Всегда. Потому что когда я туда приземлился три года назад, даже не знал, что вообще существует город с таким названием. Когда вошел в зал, там сидело 350 человек. И каждый человек, начиная от губернатора, заместителя губернатора, прессы, говорили о предпринимательстве. Это было действительно удивительно. Потом приезжаешь в крупный город типа Новосибирска, там достаточно серьезно развивается наука, но не так много известных компаний. Это не значит, что в Новосибирске есть проблемы. Просто размер города не влияет на развитие предпринимательства. Если в Барнауле все будет правильно, то будет создаваться гораздо больше рабочих мест. Вот почему предпринимательство настолько привлекает. Вот если мы, например, возьмём инвестиции инфраструктуры, то деньги обычно направляются в большие заводы, крупные города такие. Когда города меньше — за развитие их отвечает только малый и средний бизнес. Успех в ваших руках. Я прекрасно это знаю, потому что сам родим из страны с населением в 5,5 миллиона человек.

- Ваш коллега сегодня очень говорил о том, что "Сколково" ставит перед собой масштабную задачу завоевать 98% мирового рынка. Каким способом этого можно достичь?

- Речь идет, чтобы продукт "Сколково" подходил и мог бы окупаться оставшимися 98% людьми. Ты не можешь просто запереться у себя в Барнауле. Ты должен обязательно понимать что происходит в этом мире, где существует глобальная конкуренция, с кем ты вообще борешься и с какими рынками. Важно, чтобы наши продукты, созданные здесь в России, продавались во всем остальном мире. Получится у нас или нет, будет зависеть от того, хватит ли нам немного везения. Создавать продукты исключительно для российского рынка — неверная задача. Особенно, я это подчеркиваю, в связи с тем, что сейчас активно обсуждается программа импортозамещения. Когда снимут санкции, то Россия обязательно окажется перед той же самой проблемой: конкурентоспособностью, отсутствием ее перед мировыми производителями.

- Что сделать, чтобы хорошая идея обязательно превратилась в успешный бизнес?

- Всегда необходимо учиться, учитывать, что хотят клиенты. Многие люди из российской науки понимают в инновации. Вот сидишь ты в какой-нибудь лаборатории, закрываешь дверь, пропускаешь весь остальной мир и надеешься на лучшее. Но на самом деле, большинство успешных предприятий рождается так: есть инновация, но за ней идет огромная работа с клиентами, потребителями, рынком. Для того, что бы способствовать этому, и было создано "Сколково". Чтобы раз в год предприниматели, люди, которые хотят стать предпринимателями, собирались бы в одном зале, слушали бы свои презентации, презентации своих коллег.

- Как начать свой бизнес, чтобы он стал успешным? К кому пойти за помощью?

- Все 500 наиболее успешных предпринимателей мира хоть раз, но становились банкротами. Это факт. Поэтому, если ты "облажался" — это не конец света. Представим, что вы сидите в офисе и не знаете что делать. Сначала лучше найти людей, которые могли бы стать твоими советниками, наставниками, менторами. Понятно, что для стартапов банки не будут давать в большом количестве кредиты. Поэтому ты ищешь себе бизнес-ангела, который вложится в твой проект на раннем этапе. Можно обратиться в фонд, который поддерживает и помогает предпринимателю как на федеральном, так и на региональном уровне. И чаще всего получить грант становится гораздо проще в том случае, если у тебя есть частный инвестор.

- Вы во время мастер-классе приводили пример, когда инженер не мог продать свою идею выгодно или наоборот — бизнесмену не хватало инноваций в проекте. Как совместить одновременно хорошую идею и правильно продвинуть ее на рынок?

- Во — первых, делать нужно все одновременно. На самом деле очень редко, когда работает именно такой подход. Сначала инженеры какой-то продукт разрабатывают, а потом другие люди его продают. Это не работает. Поэтому, многие успешные компании строятся именно сооснователями. Если команда слажена, если все процессы отработаны, то это приведёт к успеху. Я всегда привожу один пример, когда ещё был молодым человеком, встретился в Риме с Биллом Гейтсом. Мне его представили как человека, который руководит Microsoft. Мы ужинали, наслаждались римской ночью. Потом я сказал своей девушке, которая была рядом, что не поверю, что этот безумец может управлять таким большим бизнесом. Только спустя годы я узнал, что на самом деле мозгом компании является Стивен Палмер, отвечающий за реализацию всех безумных идей Билла Гейтса.

- Во время мастер-класса вы рассказали студентам, что в целуетесь со всеми губернаторами куда приезжаете. С главой Алтайского края пока не успели встретиться?

- Я еще пока не целовался с вашим губернатором, но посмотрим получится ли это сделать.