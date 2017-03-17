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Количество долларовых миллиардеров и миллионеров в России за 2016 год увеличилось на 11% и 10% соответственно, передает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения РАНХиГС.

Общее число долларовых миллиардеров теперь достигло 83 человек, а миллионеров — 132 тысяч человек.

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Любопытно, что по информации экспертов, российский показатель миллионеров выше, чем в большинстве регионов планеты. Так, в целом в мире в 2016 году их количество возросло на 3%, а в Европе и вовсе сократилось на 4%.