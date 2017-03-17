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Полицейские в Барнауле задержали мужчину 1987 года рождения, который подозревается в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что накануне вечером злоумышленник увидел припаркованную машину во дворе дома на улице Малахова. Автомобиль не был заперт, а в замке зажигания находились ключи.

В итоге нетрезвый мужчина решил доехать на чужом авто до своего дома, но очень скоро был остановлен сотрудниками ДПС, которые выяснили, что машина не принадлежит водителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.