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Журнал о кино Little White Lies составил топ-100 лучших картин, которые вышли на экраны в 1990-х годах, передает "Лента.ру".

Возглавил список французский фильм "Хорошая работа" режиссера Клер Дени. Лента рассказывает о жизни солдат Иностранного легиона в Африке. Вторую и третью строчку заняли фильмы "Конец долгого дня (режиссер Теренс Дэвид) и "Бездельник" (Ричард Линклейтер).

В первой десятке также оказались картины "Яркий летний день" Эдварда Янга, "Спасение" Тодда Хейнса, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Муниципальное жилье" Фредерика Вайсмана, "Игра" Дэвида Финчера, "Портрет юной девушки в середине 60-х в Брюсселе" Шанталь Акерман и "Звездный десант" Пола Верховена.

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В конце списка расположился боевик "Скорость" с Киану Ривзом в главной роли (режиссер Ян де Бонт). В центре сюжета находится заминированный пассажирский автобус, который должен взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже восьмидесяти километров в час.

С полным списком можно ознакомиться на сайте журнала.