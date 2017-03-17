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Молодого жителя Алтая ждет суд за серию краж и избиение знакомого до смерти

, ИА "Амител"
На момент совершения преступлений злоумышленнику еще не было 18 лет

Фото: gazeta19.ru

Суд ждет молодого жителя Шипуновского района Алтайского края, которого обвиняют в нескольких кражах и смертельном избиении односельчанина.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в сентябре прошлого года молодой человек вместе со своим 35-летним знакомым договорился похитить металлическую дверь водонапорной башни. В итоге преступный замысел был реализован.

В ноябре обвиняемый совместно со  своим 26-летним приятелем  похитил чугунные задвижки в колодце. Спустя еще несколько дней молодыми людьми была совершена еще одна кража. На сей раз было похищено 76 килограммов картошки из погреба одного из домов.

Вечером 7 декабря молодой человек после распития алкоголя нанес своему 43-летнему односельчанину несколько ударов по голове и телу, в результате чего мужчина скончался на следующий день.

"В зависимости от роли каждого взрослые соучастники  указанных преступлений так же были привлечены к уголовной ответственности.  В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении трех обвиняемых направлено в суд", — добавляют в СКР.


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Комментарии

17.03.2017 12:50
- гость -

Убийство.

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