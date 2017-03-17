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Британский университета Ньюкасла стал первым в стране институтом, который получил лицензию на осуществление процедур искусственного оплодотворения с использованием ДНК трех человек, пишет РИА Новости.

Уточняется, что лицензию в четверг, 16 марта, выдало управление по эмбриологии и управлению при Минздраве Великобритании.

Закон, который разрешает проводить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек, вступил в силу в декабре минувшего года.

По мнению сторонников нововведения, этот метод позволит снизить количество врожденных генетических заболеваний, противники же говорят, что возможность выбора ДНК может привести к злоупотреблениям и случаям "создания младенцев" по критериям родителей.

Комментировавшие закон медики отметили, что у женщин есть "биологический потенциал", чтобы обойти опасные мутации ДНК в митохондриях клеток их детей и последующих поколений. Так как в стране теперь можно использовать ДНК третьих лиц при оплодотворении, то вместе с ДНК отца и матери плод получит также изначально здоровые митохондрии и ДНК другой женщины.

В поддержку инициативы, которую назвали передача митохондрий, выступили ученые и представители некоммерческих организаций, которые заявили, что новая технология позволит около 2,4 тысячам британских женщин родить здоровых детей. Против законопроекта выступили порядка 100 парламентариев, католическая церковь и правозащитная организация Human Genetics Alert. Они заявляют об отсутствии клинического опыта применения таких процедур. По мнению критиков, изменения состава ДНК вызовут изменения в метаболизме и скажутся на внешности будущих детей. Также не были проведены исследования воздействия на подобных детей окружающей среды.