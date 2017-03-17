Фото: vk.com/barneos22

Грузовой автомобиль загорелся на трассе в Алтайском крае днем в пятницу, 17 марта.

О ЧП сообщила девушка, ставшая очевидцем случившегося. В паблике Barnaul 22 она уточняет, что инцидент произошел на трассе Барнаул — Алейск.

На фото с места событий видно, что кабина грузовика охвачена огнем.