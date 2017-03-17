Фото: youtube.com

Серьезная авария с участием легкового автомобиля Nissan и грузовика Scania произошла в Бийском районе вечером в среду, 15 марта. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Издание уточняет, что в 21:00 на Чуйском тракте у села Верх-Катунского 37-летний бийчанин за рулем легкового автомобиля выехал на правую обочину и врезался в стоящий грузовик.

В итоге водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом правого предплечья и правого бедра. Его госпитализировали в горбольницу Бийска.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, после чего ими будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в сети опубликовали кадры с места аварии. На них видно, что после аварии Nissan получил очень серьезные повреждения и, буквально, превратилась в груду железа.