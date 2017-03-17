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Темпы роста промышленного производства в Алтайском крае бьют рекорды, проинформировали в пресс-службе регионального правительства, приводя статистику по итогам первых двух месяцев 2017 года.
"Промышленность Алтайского края демонстрирует устойчивый рост. Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам января-февраля текущего года составил 111,2%. Подобная динамика наблюдалась лишь в 2010 году, когда итоговый индекс достиг 120%", — говорится в сообщении властей.
В числе лидеров по темпам роста называется производство транспортных средств и оборудования (рост почти в 4,5 раза); производство лекарственных средств (153,4%); производство машин и оборудования (139,4%); производство кокса (122,6%); производство пищевых продуктов (108,2%).
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Если говорить о денежном выражении произведенной продукции, то оно определяется суммой в 57,1 миллиарда рублей. Это на 23,5% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Комментарии
это по сравнению с 1913 годом?
Кар лин убил всё промпроизводство, так что это вранье. С Х ещё живет, но только отдельные хозяйства.
1913 был одним из самых лучших за всю историю экономики России.
Ажно страшно стало с непривычки...
"В числе лидеров по темпам роста называется производство транспортных средств и оборудования (рост почти в 4,5 раза)" ------------ Раньше производили одно оборудование, а таперича 4,5? А шо за транспортные средства?