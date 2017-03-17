Фото: управление по культуре и архивному делу Алтайского края

Специальную аудиокнигу "Я жизнь люблю!" запишут в Алтайском крае к 85-летию поэта Роберта Рождественского. Работу над записью аудиокниги в цифровом формате начала Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

Как сообщает краевое управление по культуре и архивному делу, финансовую поддержку проекта осуществляет Банк "ВТБ 24".

"Книга будет издана к празднованию 85-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка и станет настоящим подарком для любителей и знатоков поэзии. Творчество Роберта Рождественского и сегодня волнует, заставляет думать, вдохновляет людей независимо от их возраста, социального статуса или политических взглядов", — рассказала в четверг, 16 марта, на заседании краевого оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных юбилею поэта, директор спецбиблиотеки Елена Черепанова.

В озвучивании книги уже приняли участие актеры Алтайских краевых театров, известные деятели культуры, представители других профессий. В студии краевой специальной библиотеки уже побывали заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, управляющий операционным офисом "Барнаульский" ВТБ 24 Эльвира Вебер, тележурналист Сергей Марков, актёры Алтайского государственного театра для детей и молодёжи им. В.С. Золотухина и актеры Алтайского государственного театра кукол "Сказка".

В ближайшее время планируется записать стихи в исполнении актеров Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина и Алтайского государственного театра музыкальной комедии.

Презентация сборника состоится 16 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.