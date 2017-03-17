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Новости

Минобороны раскритиковало международные доклады по Сирии

, ИА "Амител"
Игорь Конашенков отметил, что Запад тратит на "фейковые" доклады больше, чем на реальную помощь

Фото: thestar.com

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков раскритиковал доклады по гуманитарной ситуации в Сирии, которые публикуются Западом, передает РИА Новости.

По его словам, однотипные доклады о ситуации в Сирии строятся на почерпнутых из социальных сетей "свидетельствах" местных "активистов". Публикация этой информации, считает Конашенков, "скорее вредит репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогает решению гуманитарных проблем в Сирии".

Он также отметил, что в докладах "слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты".

По словам представителя военного ведомства, такие доклады не смогу заменить жителям Сирии хлеб, медикаменты и крышу над головой. Он добавил, что телекомпаниями вместо сюжетов о якобы "ужасах" в Алеппо было бы полезнее ставить рекламу, прибыль от которой направлялась бы на помощь сирийцам. Тогда "там цвел бы сейчас город-сад", подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель Минобороны считает, что немалые деньги, которые были потрачены "на подготовку многочисленных фолиантов", было бы лучше направить на оказание реальной помощи жителям Сирии.

Ранее Международный комитет Красного Креста сообщал, что в Сирии в гумпомощи нуждаются 13 миллионов человек, из которых четыре миллиона живут в осажденных и труднодоступных районах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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