Решение квартирного вопроса в условиях современной жизни

Краевая столица за последнее десятилетие радует новостройками. Жители замечают, как город растет и меняется в лучшую сторону. Появляются всё новые микрорайоны, каждый со своим архитектурным обликом.

У желающих приобрести квартиру в новостройке имеется широкий выбор предложений, и каждое заманчивое. Одним из таких предложений является квартал "Балтийская крепость", который застраивает Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм".

"Мы занимаемся монолитным строительством, которое активно развивается и пользуется большим спросом на рынке среди традиционных видов домостроения. Технология монолитного строительства позволяет создавать не только крепкие, но еще и красивые, современные дома, которые преображают целые микрорайоны города, — рассказал директор ИСК "Алгоритм". — На рынке жилья есть и дорогостоящие монолитные предложения, и более экономичные варианты. Выбор за покупателями. Из года в год количество желающих жить в таких домах только возрастает.

В 2018 году заканчивается освоение квартала Балтийская крепость. Сегодня здесь ведется активное строительство двух шестнадцатиэтажных жилых домов (Северный Власихинский 102 и 104). Также близятся к завершению работы по второй очереди жилого дома Сергея Ускова 42.

Дома построены по технологии рамно-связевого каркаса, которая позволяет возводить жилье повышенной этажности. Такие монолитные здания отличаются особой прочностью и сейсмоустойчивостью. Если посмотреть на квартал с высоты птичьего полета, то можно заметить, что все дома построены в одном стиле и по одной общей конструктивной схеме. Яркие эко-фасады радуют глаз.

Одним из важным преимуществ такого жилья является то, что продаются они под отделку. В квартирах имеется входная металлическая дверь, установлены пластиковые окна, балконы остеклены алюминиевым профилем. Произведен монтаж системы водоснабжения, установлены счётчики горячей и холодной воды, смонтирована система канализации, система отопления с установкой отопительных приборов и индивидуальных регистраторов тепла.

Стены и потолки оштукатурены и зашпатлеваны, на полу – стяжка. А вот планировка квартиры и расположение межкомнатных стен — дело выбора самих жильцов. Свободная планировка квартиры дает возможность реализовать свои творческие предпочтения и вкусы каждому новоселу.

Возле каждого дома в этом квартале предусмотрены площадки для игр детей и отдыха взрослых, спортивные площадки для занятий физкультурой. Все элементы проектируются с учётом требований и особенностей детей различных возрастов. Зонирование разделяет детей по территории площадки в соответствии с игровыми и спортивными элементами. Это помогает повысить безопасность на детской площадке.

Разработчики проекта подумали о самых разных категориях людей, которые захотят приобрести жилье в этом микрорайоне. Возле каждого дома появляются цветники, деревья и кустарники. Об этом сегодня мечтают многие жители домов. Но это отнюдь не роскошь. А норма современного благоустройства и комфортного и безопасного проживания. Поистине, как говорят — мой дом — моя крепость. Если точнее, то "Балтийская крепость".

Из микрорайона имеется удобный выезд на Павловский тракт и на шоссе Ленточный Бор. Но если вы любите суету мегаполисов и скучаете по торгово-развлекательным комплексам, совсем не обязательно для этого выезжать в центр города. Все это имеется в индустриальном районе, куда и входит квартал "Балтийская крепость". Добраться туда не сложно не только на автомобиле, но и общественным транспортом.

Приобрести квартиру в новом квартале по силам многим молодым семьям благодаря ипотеке. Сбербанк России с 20 февраля 2017 года снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 процентных пункта. Ставка в случае приобретения новой недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке от 10,75 до 12,25%.

ВТБ 24 также предоставляет своим заемщикам ставку в размере 10,9% годовых, а при покупке жилья площадью более 65 кв.м. ставка может быть снижена до 10,4%. Кроме того, необходимо учесть, что на стадии строительства дома цена самая низкая.

Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм" реализует квартиры в монолитно-каркасных домах с кирпичными стенами в квартале 2009а "Балтийская крепость".

Узнать о комплексе подробнее можно в офисах продаж: пр. Ленина, 65, пр.Калинина,12.

По телефону: 8 (3852) 72-00-82

На сайте компании: www.alg22.ru