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Турецкие власти остановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылая на Институт конъюнктуры аграрного рынка и Национальную ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Эксперты добавляют, что лицензии не выдаются даже на товар, находящийся в пути.

По данным источников издания, Анкара может ввести пошлину на ввоз вышеперечисленных продуктов в размере 130%. На практике это означает фактическую остановку поставок, добавляет газета.

Подчеркивается, что Турция — это второй после Египта покупатель пшеницы из РФ. С июля минувшего года по февраль текущего Анкара импортировала порядка двух миллионов тонн зерна.

ТАСС отмечает, что если место РФ на рынке Турции займут производители других стран, то на возвращение потребуются дополнительные расходы. Минсельхоз пока не дал никаких комментариев по поводу происходящего.