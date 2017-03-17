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Турецкие власти остановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылая на Институт конъюнктуры аграрного рынка и Национальную ассоциацию экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Эксперты добавляют, что лицензии не выдаются даже на товар, находящийся в пути.
По данным источников издания, Анкара может ввести пошлину на ввоз вышеперечисленных продуктов в размере 130%. На практике это означает фактическую остановку поставок, добавляет газета.
Подчеркивается, что Турция — это второй после Египта покупатель пшеницы из РФ. С июля минувшего года по февраль текущего Анкара импортировала порядка двух миллионов тонн зерна.
ТАСС отмечает, что если место РФ на рынке Турции займут производители других стран, то на возвращение потребуются дополнительные расходы. Минсельхоз пока не дал никаких комментариев по поводу происходящего.
Комментарии
Нужно им срочно комплексы С 400 продать!
Паромы в Крым запретили, зерно запретили... Это что-ли новые, фантастические отношения с Турцией о которых Путин говорил?
Так Эрдоган друг или ч мо!?
Помницца Эрдогаша ещё какую то сырьевую газпрёмовскую конторку обратил в госсобственность!)
Эрдоган друг, но уже устал извиняться, а турецкие помидоры в Россию так и не пускают. Вот намекает
Говорят, на этой неделе он еще отказался строить 2 нитку турецкого потока, со словами, что ему и одной за глаза...