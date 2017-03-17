Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых можно встретить действительно интересные и яркие работы. Традиционно в пятницу мы составляем список самых интересных картин, которые нельзя пропустить. Рассказываем, что смотреть 18 и 19 марта по телевизору.

"Крид: Наследние Рокки"

О чем фильм

В центре внимания сын Аполло Крида — первого серьезного соперника Рокки Бальбоа на ринге, впоследствии ставшего лучшим другом героя. Талант отца в какой-то момент проявляется и в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, коим для него в итоге становится постаревший Рокки, тоже не слишком жаждущий возвращаться к старым делам.

Почему стоит смотреть

Довольно крепкая спортивная драма, одна из лучших во франшизе о боксере Рокки. За роль второго плана Сильвестор Сталлоне едва не получил премию "Оскар".

Когда и где смотреть

Суббота, 18 марта, в 23.35 на канале "Первый"

"Тор"

О чем фильм

В центре истории — Могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю.

Почему стоит смотреть

Наверное, самый необычный фильм студии Marvel о команде "Мстителей". Фильм "Тор" сделан специалистом по постановкам Шекспира. Поэтому лента "Тор" больше напоминает "Гамлета" или "Короля Лира", чем блокбастер о супергероях. Однако все равно это интересное зрелище, чтобы его пропустить.

Когда и где смотреть

Суббота, 18 марта, в 21.00 на канале "СТС"

"Парк Юрского периода 2: Затерянный мир"

О чем фильм

События этого фильма разворачиваются через четыре года после того, что произошло в "Парке Юрского периода". На близлежащем острове динозавры выжили и адаптировались к дикой природе и туда приезжает команда ученых.

Почему стоит смотреть

Вторая серия знаменитой картины Стивена Спилберга, которая даже спустя почти 20 лет выглядит невероятно зрелищной и современной.

Где и когда смотреть

Суббота, 18 марта, в 19.00 на канале "ТВ3"

"Добро пожаловать в в Zомбилэнд"

О чем фильм

После нашествия зомби в США небольшая группа выживших скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там будут в безопасности.

Почему стоит смотреть

Один из самых смешных фильм на тему зомби-апокалипсиса. Картину стоит смотреть, прежде всего, ради классного кастинга. Помимо Вуди Харрельсона, в фильме также снялись Джесси Айзенберг и недавняя лауреатка "Оскара" Эмма Стоун.

Где и когда смотреть

Суббота, 18 марта, в 21.30 на канале "ТВ3"

"Тор 2: Царство тьмы"

О чем фильм

Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага.

Почему стоит смотреть

Вторая картина о Торе получилась намного лучше, чем первая. Отличный аттракцион, который подойдет идеально для воскресного вечера.

Где и когда смотреть

Воскресенье, 19 марта, в 21.00 на канале "СТС"