Фото: youtube.com
Видео со странным светящимся объектом в небе над Новосибирском снял один из местных жителей. Он опубликовал его на YouTube-канале 11 марта. Съемка велась с территории одного из жилых комплексов на правом берегу Оби в городе, уточняют "Новосибирские новости".
На записи хорошо виден ярко светящийся шар, который висит высоко в небе над городом и не перемещается. Больше в трехминутном ролике ничего не происходит, автор никак не комментирует происходящее.
Экскурсовод Большого новосибирского планетария Олег Кашин предположил, что, скорее всего, на видео зафиксирована планета Венера. По его словам, она вместе с Луной являются двумя самыми яркими светилами на небе.
Также Кашин отметил, что за минувшую неделю в Планетарий обратилось несколько граждан, которые наблюдали необычные явления в небе над Новосибирском.
Так, одна из жительниц Ключ-Камышенского плато наблюдала на еще светлом вечернем небе странный объект вытянутой каплевидной формы с длинным хвостом. Кашин предположил, что это был болид, отметив, что без видеозаписи заявлять с уверенностью об этом нельзя, так как невозможно оценить его скорость движения и размеры.
Другая жительница Новосибирска заявила, что в течение месяца наблюдает НЛО из окна на Ключ-Камышенском плато, 20. Она отмечает, что объект "Появляется в одной точке над Первомайкой за горнолыжкой и плавно уходит вправо за дом".
Кашин порекомендовал узнавать обо всех летающих над Новосибирском объектах узнавать у специалистов авиазавода им. Чкалова, где есть оборудование, которое может зафиксировать движение крупных летательных аппаратов в небе.
Комментарии
первые пробы на хорошем фотике снять луну))
Для Венеры слишком ярко и крупно. На китайский фонарик тоже не похоже. Возможно, что-то другое запускают, сейчас много технических "леталок" в продаже появилось.
Запрещенные полеты квадрокоптера, надо штрафануть пополнить казну ради народа)))
Северные олени присматривают местечко для жизни
Съемка без разрешения? мы идем к вам
зума не хватило...
на моск инопланетный похоже
Мужик угарнул запустил в небо квадрокопер, прихватил нормальную камеру заснял, выложил в ютуб, и думает сейчас срублю бабла на просмотрах)) а народ ведется ведь. Сразу нашлись свидетели которые по весеннему обострению тоже видели глюки различной степени))
Я это НЛО чуть-ли не каждый вечер вижу. Думал, что это Венера...
А как с ети быть? Может мыть чаще?
Видать новосибирца услышали и вернули таки фунфырики в продажу, скоро подобны роликов с новосиба будет просто тьма.
Вообще не летит !!!
Неужели они за мной!? Ааааааааааааааааа....