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Новости

Житель Новосибирска снял на видео летевшее над Обью НЛО

, ИА "Амител"
На записи виден ярко светящийся шар, зависший высоко в небе над городом

Фото: youtube.com

Видео со странным светящимся объектом в небе над Новосибирском снял один из местных жителей. Он опубликовал его на YouTube-канале 11 марта. Съемка велась с территории одного из жилых комплексов на правом берегу Оби в городе, уточняют "Новосибирские новости".

На записи хорошо виден ярко светящийся шар, который висит высоко в небе над городом и не перемещается. Больше в трехминутном ролике ничего не происходит, автор никак не комментирует происходящее.

Экскурсовод Большого новосибирского планетария Олег Кашин предположил, что, скорее всего, на видео зафиксирована планета Венера. По его словам, она вместе с Луной являются двумя самыми яркими светилами на небе.

 

Также Кашин отметил, что за минувшую неделю в Планетарий обратилось несколько граждан, которые наблюдали необычные явления в небе над Новосибирском.

Так, одна из жительниц Ключ-Камышенского плато наблюдала на еще светлом вечернем небе странный объект вытянутой каплевидной формы с длинным хвостом. Кашин предположил, что это был болид, отметив, что без видеозаписи заявлять с уверенностью об этом нельзя, так как невозможно оценить его скорость движения и размеры.

Другая жительница Новосибирска заявила, что в течение месяца наблюдает НЛО из окна на Ключ-Камышенском плато, 20. Она отмечает, что объект "Появляется в одной точке над Первомайкой за горнолыжкой и плавно уходит вправо за дом".

Кашин порекомендовал узнавать обо всех летающих над Новосибирском объектах узнавать у специалистов авиазавода им. Чкалова, где есть оборудование, которое может зафиксировать движение крупных летательных аппаратов в небе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.03.2017 14:02
- гость -

первые пробы на хорошем фотике снять луну))

0  0
17.03.2017 14:04
- гость -

Для Венеры слишком ярко и крупно. На китайский фонарик тоже не похоже. Возможно, что-то другое запускают, сейчас много технических "леталок" в продаже появилось.

0  0
17.03.2017 14:05
- гость -

Запрещенные полеты квадрокоптера, надо штрафануть пополнить казну ради народа)))

0  0
17.03.2017 14:07
- гость -

Северные олени присматривают местечко для жизни

0  0
17.03.2017 14:07
- гость -

Съемка без разрешения? мы идем к вам

0  0
17.03.2017 14:19
- гость -

зума не хватило...

0  0
17.03.2017 14:23
- гость -

на моск инопланетный похоже

0  0
17.03.2017 14:28
- гость -

Мужик угарнул запустил в небо квадрокопер, прихватил нормальную камеру заснял, выложил в ютуб, и думает сейчас срублю бабла на просмотрах)) а народ ведется ведь. Сразу нашлись свидетели которые по весеннему обострению тоже видели глюки различной степени))

0  0
17.03.2017 14:38
Массаж мозга

Я это НЛО чуть-ли не каждый вечер вижу. Думал, что это Венера...

0  0
17.03.2017 14:38
Пэнсионэр

А как с ети быть? Может мыть чаще?

0  0
17.03.2017 15:11
Xa-xa

Видать новосибирца услышали и вернули таки фунфырики в продажу, скоро подобны роликов с новосиба будет просто тьма.

0  0
17.03.2017 15:27
- гость -

Вообще не летит !!!

0  0
17.03.2017 15:31
Дед ворчун

Неужели они за мной!? Ааааааааааааааааа....

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