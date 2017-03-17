Фото: youtube.com

Видео со странным светящимся объектом в небе над Новосибирском снял один из местных жителей. Он опубликовал его на YouTube-канале 11 марта. Съемка велась с территории одного из жилых комплексов на правом берегу Оби в городе, уточняют "Новосибирские новости".

На записи хорошо виден ярко светящийся шар, который висит высоко в небе над городом и не перемещается. Больше в трехминутном ролике ничего не происходит, автор никак не комментирует происходящее.

Экскурсовод Большого новосибирского планетария Олег Кашин предположил, что, скорее всего, на видео зафиксирована планета Венера. По его словам, она вместе с Луной являются двумя самыми яркими светилами на небе.

Также Кашин отметил, что за минувшую неделю в Планетарий обратилось несколько граждан, которые наблюдали необычные явления в небе над Новосибирском.

Так, одна из жительниц Ключ-Камышенского плато наблюдала на еще светлом вечернем небе странный объект вытянутой каплевидной формы с длинным хвостом. Кашин предположил, что это был болид, отметив, что без видеозаписи заявлять с уверенностью об этом нельзя, так как невозможно оценить его скорость движения и размеры.

Другая жительница Новосибирска заявила, что в течение месяца наблюдает НЛО из окна на Ключ-Камышенском плато, 20. Она отмечает, что объект "Появляется в одной точке над Первомайкой за горнолыжкой и плавно уходит вправо за дом".

Кашин порекомендовал узнавать обо всех летающих над Новосибирском объектах узнавать у специалистов авиазавода им. Чкалова, где есть оборудование, которое может зафиксировать движение крупных летательных аппаратов в небе.