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Фрегат ВМС Франции La Fayette вошел вечером в четверг, 16 марта, в акваторию Черного моря, следуя в Болгарию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу в Twitter информационного портала Bosphorus Observer, отслеживающего прохождение судов через пролив Босфор.

Портал уточняет, что размещенное на палубе корабля с бортовым номером F-710 дополнительное оборудование замаскировано.

"Скоро он будет в Варне! Добро пожаловать в Болгарию", — приводит агентство слова посла Франции в этой стране Эрика Лебеделя, которые он написал в своем неофициальном Twitter-аккаунте.

Подчеркивается, что на сайте французского посольства в Румынии сказано, что судно с 24 по 27 марта будет пришвартовано в порту Констанца. В диппредставительстве заявили, что фрегат примет участие в совместных учениях с местными ВМС.