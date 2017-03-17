Жители Алтайского края в 2016 году вновь стали чаще обращаться в банки для получения потребительских кредитов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам управляющий операционным офисом "Барнаульский" ВТБ 24 Эльвира Вебер.

"В прошлые годы среди населения Алтайского края была сберегательная модель управления. После спада кризиса мы вновь отмечаем переход потребительской модели поведения. Жители Алтайского края опять начинают больше брать кредитов, чем накапливать средств. Есть определенные значения, какая модель именно существует. В 2015 году наше население сберегало более 15% от своих доходов. На сегодня эта цифра составляет около 7-8%", — отметила Эльвира Вебер.

По ее словам, в 2015 году население стало меньше брать кредитов, но затратная часть в доходах снижалась. Сейчас население адаптировалось к новым условиям, накопился спрос.

"Сейчас по стране до 17% своих доходов население тратит на погашение кредитов. Эти показатели позволяют нам говорить о потребительской модели поведения жителей Алтайского края. В целом регион идет в лидерах по стране по количеству потребительских кредитов, — добавила она.

Так в 2016 году темпы прироста кредитов среди населения составил 9,8% по "ВТБ 24", по "Сбербанку" 4,5%, а в целом по банковской системе около 10%.

Ранее стало известно, что кредитные организации в Алтайском крае за 2016 год выдали заемщикам 237,7 миллиарда рублей. В сравнении с 2015 годом в крае было выдано кредитов на 21,7 миллиарда рублей больше.

Что касается кредитования физлиц, то им в 2016 году в Алтайском крае выдали 85 миллиардов рублей в качестве займов. В данном случае темп роста составил 123,4%.