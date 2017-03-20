Компания Tele2 подвела итоги активности абонентов в праздники. Общая продолжительность звонков, которые совершили клиенты Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, более 558 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники — 2,5 минуты. Больше остальных общались жители Челябинская – за два праздника они сделали более 15 млн звонков.

Количество отправленных сообщений составило 155 млн. Число текстовых и мультимедийных поздравлений на 23 февраля увеличилось год к году на 9%, а на восьмое марта абоненты написали на 5% меньше сообщений, чем в прошлом году. Рекордсменами по количеству отправленных SMS и MMS стали жители Челябинска, Иркутска, Кемерова, Нижнего Новгорода и Воронежа.

В праздничные дни абоненты Tele2 также активно пользовались мобильным интернетом, отправляя поздравления в социальных сетях и мессенджерах. Почти треть от всего интернет-трафика в эти дни скачали клиенты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара.

По сравнению с прошлым годом абоненты Tele2 в Алтайском крае активнее поздравляли родных и друзей с весенними праздниками. Общая продолжительность звонков за два праздничных дня превысила 1 млн минут. В День защитника Отечества количество отправленных коротких сообщений по сравнению с прошлым годом выросло на 67%, а число звонков увеличилось более чем в 1,5 раза. В Международный женский день количество отправленных SMS и звонков увеличилось на 44% и 52% соответственно.

В дни весенних праздников – 23 февраля и 8 марта – абоненты Tele2 скачали более 10 тысяч гигабайт. Такого количества интернет-трафика хватит, чтобы посмотреть млн видеороликов без перерыва или пролистать подряд 5 млн фотографий высокого качества.