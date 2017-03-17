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40 процентов россиян рассказали, что денег им хватает только на продукты

, ИА "Амител"
Высоко свой уровень жизни оценили только 8 процентов - им средств хватает на покупку автомобиля

Фото: infovoronezh.ru

Результаты проведенного специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы показали, у 40% россиян денег хватает только на продукты питания. Как пишет "Лента.ру", кроме того, исходя из поведенных исследований, купить одежду материальное положение позволяет только 37% респондентов, 15% — могут приобрести бытовую технику. Высоко свое положение оценили 8%, они сообщили, что средств им на автомобиль.

Согласно исследованию РАНХиГС, снизился процент россиян, имеющих сбережения — количество сократилось с 55 до 40. Хотя глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее приводил данные, что реальные доходы россиян в январе 2017 увеличились на 8,1 процента, и произошло это впервые за два года.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.03.2017 15:25
- гость -

Кого спрашивали?

0  0
17.03.2017 15:25
- гость -

Значит 60 % - на автомобили. В городе не протолкнуться, 60 % гоняют на своих авто и давят бедных 40 %. Демократия - власть большинства

0  0
17.03.2017 15:35
Витя Ж.

автомобиль - это признак достатка? за 200 тыс можно тарантас какой-нибудь купить и еще потом в такси на букву М людей на нем возить. на лошадях надо чтобы ездили?

0  0
17.03.2017 15:36
- гость -

позитиффф, 1:0 в пользу холодильника!!!!

0  0
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