Результаты проведенного специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы показали, у 40% россиян денег хватает только на продукты питания. Как пишет "Лента.ру", кроме того, исходя из поведенных исследований, купить одежду материальное положение позволяет только 37% респондентов, 15% — могут приобрести бытовую технику. Высоко свое положение оценили 8%, они сообщили, что средств им на автомобиль.

Согласно исследованию РАНХиГС, снизился процент россиян, имеющих сбережения — количество сократилось с 55 до 40. Хотя глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее приводил данные, что реальные доходы россиян в январе 2017 увеличились на 8,1 процента, и произошло это впервые за два года.