Фото: commonspace.scot

Полицейские в Бийске задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в краже имущества из гаража. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что с заявлением к правоохранителям обратился бийчанин, который обнаружил, что неизвестные сорвали навесной замок и проникли в его гараж. Оттуда они похитили комплект летних шин, запасное колесо, десятилитровую канистру с гидравлическим маслом и пустую 50-литровую канистру, причинив общий ущерб на сумму свыше 18 тысяч рублей.

По факту кражи, которая была совершена с незаконным проникновением в хранилище и причинением значительного ущерба гражданину, возбудили уголовное дело.

Сотрудникам следственно-оперативной группы, которые осматривали место преступления, удалось найти несколько улик, позволивших установить личность грабителя. Задержанный молодой человек признал свою вину и написал явку с повинной. Часть похищенного имущества стражам правопорядка удалось изъять.

Расследование дела продолжается.