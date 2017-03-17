Разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля предложили депутаты Госдумы. Как пишет РБК, поправить закон о материнском капитале предложили члены сразу трех фракций: КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Авторы законопроекта предлагают разрешить тратить средства сертификата только на покупку отечественных автомобилей и только многодетным семьям, либо семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами.

Также предлагается позволить с помощью материнского капитала выплачивать автокредиты. Чтобы исключить варианты мошенничества, законопроект разрешает продать автомобили только через три года после покупки.По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова, который также является одним из авторов законопроекта, данные изменения будут способствовать "созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению".

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"Направление даже части этих средств на автомобильный рынок способно как минимум приостановить падение продаж, что позитивно скажется на состоянии как автопроизводителей, так и всех остальных сегментов автопрома", — цитирует агентство слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Напомним, что с инициативой разрешить тратить маткапитал на покупку авто выступал еще в январе 2016 года зампред конституционного комитета Госдумы Вадим Соловьев.

Напомним, сейчас в России материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или на накопительную часть пенсии родителю. В 2017 году сумма материнского капитала составляет 453 тысяч рублей. Жители Алтайского края предпочитают тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий.