Разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля предложили депутаты Госдумы. Как пишет РБК, поправить закон о материнском капитале предложили члены сразу трех фракций: КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
Авторы законопроекта предлагают разрешить тратить средства сертификата только на покупку отечественных автомобилей и только многодетным семьям, либо семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами.
Также предлагается позволить с помощью материнского капитала выплачивать автокредиты. Чтобы исключить варианты мошенничества, законопроект разрешает продать автомобили только через три года после покупки.По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова, который также является одним из авторов законопроекта, данные изменения будут способствовать "созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению".
Читайте также: Медведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 дней
"Направление даже части этих средств на автомобильный рынок способно как минимум приостановить падение продаж, что позитивно скажется на состоянии как автопроизводителей, так и всех остальных сегментов автопрома", — цитирует агентство слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
Напомним, что с инициативой разрешить тратить маткапитал на покупку авто выступал еще в январе 2016 года зампред конституционного комитета Госдумы Вадим Соловьев.
Напомним, сейчас в России материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование, здравоохранение или на накопительную часть пенсии родителю. В 2017 году сумма материнского капитала составляет 453 тысяч рублей. Жители Алтайского края предпочитают тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий.
Комментарии
зря они так
ой дибилы... чем семья с 2мя детьми хуже той в которой трое? почему только отечественный? какая наша машина подойдет для многодетной семьи? Ларгус? не смешите мои тапки.
А ешо лисопед детёнку на вырост можно купить
Из-за этого капитала пол России многодетными стало)))!!!
14:45
Газель подойдет
наплодят потом ноют кормить нечем !!одеть нече..машину дайте !!хоть бы немного думали головой а не другим местом!!нищету плодят!