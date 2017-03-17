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Пожар унес жизнь 69-летней пенсионерки в Бийске и привел к госпитализации ее дочери и троих внуков.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагический инцидент произошел в ночь на 16 марта в одном из жилых домов наукограда.

43-летнюю дочь пенсионерки и троих ее внуков с признаками отравления угарным газом доставили в больницу. Здоровью детей в данный момент ничего не угрожает.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Согласно предварительной информации, причиной пожара явилось неисправное печное отопление.