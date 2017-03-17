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Жителей Барнаула, задолжавших по коммунальным платежам, будут отключать от водоснабжения без дополнительных предупреждений, сообщили в городском водоканале.

"Росводоканал Барнаул" информирует своих абонентов, что в соответствии с изменениями в российском законодательстве, предприятие применяет новый порядок отключения услуг должникам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность", — подчеркивают в компании.

Предприятие уточняет, что раньше абонентам, не платившим услуги по водоснабжению и водоотведению свыше двух месяцев, направляли два предупреждения. После этого специалисты предприятия проводили должников.

Сейчас же вступило в силу постановление правительства, согласно которому должника о возможном отключении надо уведомить лишь единожды – за 20 дней. Причем, оговаривается возможность сделать предупреждение по телефону.

В случае, если долг не будет погашен в 20-дневный срок, водоканал может ограничить подачу ресурса без дополнительных уведомлений. Возобновить водоснабжение потребителю будет возможно только после полного погашения долга, пени, а также оплаты расходов на проведение отключения и подключения.

Коммерческий директор барнаульского водоканала Андрей Таскин, комментируя новую практику, отметил: "Как показывает практика, далеко не все абоненты-должники обращают внимание на письменные предупреждения водоканала. Поэтому мы просим жителей быть внимательнее, не игнорировать звонки и письма от предприятия. А чтобы быть совсем спокойными, необходимо своевременно оплачивать услуги водоснабжения – до 10 числа каждого месяца".