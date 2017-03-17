Фото: 63.fair.ru
Жителей Барнаула, задолжавших по коммунальным платежам, будут отключать от водоснабжения без дополнительных предупреждений, сообщили в городском водоканале.
"Росводоканал Барнаул" информирует своих абонентов, что в соответствии с изменениями в российском законодательстве, предприятие применяет новый порядок отключения услуг должникам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность", — подчеркивают в компании.
Предприятие уточняет, что раньше абонентам, не платившим услуги по водоснабжению и водоотведению свыше двух месяцев, направляли два предупреждения. После этого специалисты предприятия проводили должников.
Сейчас же вступило в силу постановление правительства, согласно которому должника о возможном отключении надо уведомить лишь единожды – за 20 дней. Причем, оговаривается возможность сделать предупреждение по телефону.
В случае, если долг не будет погашен в 20-дневный срок, водоканал может ограничить подачу ресурса без дополнительных уведомлений. Возобновить водоснабжение потребителю будет возможно только после полного погашения долга, пени, а также оплаты расходов на проведение отключения и подключения.
Коммерческий директор барнаульского водоканала Андрей Таскин, комментируя новую практику, отметил: "Как показывает практика, далеко не все абоненты-должники обращают внимание на письменные предупреждения водоканала. Поэтому мы просим жителей быть внимательнее, не игнорировать звонки и письма от предприятия. А чтобы быть совсем спокойными, необходимо своевременно оплачивать услуги водоснабжения – до 10 числа каждого месяца".
Комментарии
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" 81 - в) в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг исполнитель имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.
не действует что ли?
Надеюсь, что по решению суда? Не сам же Водоканал решит, что у меня задолженность!
№ постановления, дату, когда вступило в силу? И чем отличается от предыдущих постановлений?
И способ отключения меня интересует - пригонят трактор, он раскопает, обрежут и кляп поставят? Так? дороговато обойдется Водоканалу каждое отключение
а Амику надо людям их права разъяснять, а они заказные статьи от Водоканала пишут, ни на чем не основанные
А если водоканал отключение воды районам затянет по срокам, можно их офисы без доп.предупреждений блоками обложить? В Киеве вон мастер-класс показали. И, кстати, почему бы Грефу не обратить внимание, наконец, на российский Крым?
Так сбер работает в Крыму, только через дочку, чтобы не попасть под санкции в Европе.
Тарифы еще больше накрутите