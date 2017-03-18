Знаменитой роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" стала самой продаваемой книгой в Барнауле за последние полгода. Об этом Amic.ru рассказал генеральный директор сети книжных магазинов "Читай-город" Михаил Иванцов.

По его словам, наиболее востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с интересным информационным поводом. В частности, выход фильма "Дом странных детей" и "Девушка в поезде".

"Интересно отметить, что "1984" Джорджа Оруэлла держится в ТОП-10 продаж нашей сети с прошлого года. Показательно, что это читает молодежь, те люди, кто хочет разобраться в сегодняшней действительности, понять в какой мир они пришли и как здесь жить", — сказал Михаил Иванцов.

ТОП-10 рейтинга продаж сети книжных магазинов "Читай-город" в Барнауле с 01.01 по 10.03.2017

Джордж Оруэлл "1984" П.Хокинс "Девушка в поезде" Р.Риггз "Дом странных детей" Дж.Мойес "После тебя" Г.Робертс "Шантарам" Д.Кэнфилд, М.Хансен, Э.Ньюмарк "Куриный бульон для души" Э.Ремарк "Три товарища" А.Сапковский "Последнее желание" Т.Устинова "Селфи с судьбой" Р.Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"

В Бийске читатели больше интересуются классикой (там в первую десятку входит У.Голдинг "Повелитель мух", А.Дойл "Приключения Шерлока Холмса", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея").

По словам Михаила Иванцова, в Алтайском крае в принципе фиксируется возрождение интереса к классике, а также к деловой литературе.

Полное интервью с генеральным директором сети "Читай-город" читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Справка: роман-антиутопия Джорджа Оруэлла"1984" вышел в печать в 1949 году. Эта антиутопия, в котором говорится об обществе будущего, которое живет под гнетом тоталитарной власти. Произведение неоднократно становилось жертвой цензуры в социалистических странах и объектом критики со стороны левых кругов на Западе.