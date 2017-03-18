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Жители Барнаула стали скупать в магазинах антиутопию "1984" Джорджа Оруэлла

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Книга Джорджа Оруэлла стала самой продаваемой книгой последних шести месяцев

Знаменитой роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" стала самой продаваемой книгой в Барнауле за последние полгода. Об этом Amic.ru рассказал генеральный директор сети книжных магазинов "Читай-город" Михаил Иванцов.

По его словам, наиболее востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с интересным информационным поводом. В частности, выход фильма "Дом странных детей" и "Девушка в поезде".

"Интересно отметить, что "1984" Джорджа Оруэлла держится в ТОП-10 продаж нашей сети с прошлого года. Показательно, что это читает молодежь, те люди, кто хочет разобраться в сегодняшней действительности, понять в какой мир они пришли и как здесь жить", — сказал Михаил Иванцов.

ТОП-10 рейтинга продаж сети книжных магазинов "Читай-город" в Барнауле с 01.01 по 10.03.2017

  1. Джордж Оруэлл "1984"

  2. П.Хокинс "Девушка в поезде"

  3. Р.Риггз "Дом странных детей"

  4. Дж.Мойес "После тебя"

  5. Г.Робертс "Шантарам"

  6. Д.Кэнфилд, М.Хансен, Э.Ньюмарк "Куриный бульон для души"

  7. Э.Ремарк "Три товарища"

  8. А.Сапковский "Последнее желание"

  9. Т.Устинова "Селфи с судьбой"

  10. Р.Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"

В Бийске читатели больше интересуются классикой (там в первую десятку входит У.Голдинг "Повелитель мух", А.Дойл "Приключения Шерлока Холмса", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея").

По словам Михаила Иванцова, в Алтайском крае в принципе фиксируется возрождение интереса к классике, а также к деловой литературе.

Полное интервью с генеральным директором сети "Читай-город" читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Справка: роман-антиутопия Джорджа Оруэлла"1984" вышел в печать в 1949 году. Эта антиутопия, в котором говорится об обществе будущего, которое живет под гнетом тоталитарной власти. Произведение неоднократно становилось жертвой цензуры в социалистических странах и объектом критики со стороны левых кругов на Западе.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.03.2017 07:16
Nic

Мосава 2084 Войновича прикольнее.

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