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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о расстрелах и повешении, которые были сказаны им в минувшую среду, 15 марта, на пленарном заседании Госдумы.

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания — расстрелах и повешении", — цитирует Жириновского ТАСС.

По словам лидера ЛДПР, в данном случае речь шла "о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". При этом он подчеркнул, что к депутатскому корпусу данные слова не имели отношения и призвал коллег не мешать во время выступлений с трибуны.

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"Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", — заверил лидер ЛДПР.

"Давайте будем взаимно вежливы", — резюмировал Жириновский.