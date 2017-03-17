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Новости

Жириновский заявил, что его слова о расстрелах неправильно поняли

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР подчеркнул, что данные слова относились к мафии, преступности и коррупции

Фото: zagopod.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о расстрелах и повешении, которые были сказаны им в минувшую среду, 15 марта, на пленарном заседании Госдумы.

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания — расстрелах и повешении", — цитирует Жириновского ТАСС.

По словам лидера ЛДПР, в данном случае речь шла "о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". При этом он подчеркнул, что к депутатскому корпусу данные слова не имели отношения и призвал коллег не мешать во время выступлений с трибуны.

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"Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", — заверил лидер ЛДПР.

"Давайте будем взаимно вежливы", — резюмировал Жириновский.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.03.2017 15:46
- гость -

Такое впечатление, что Дума - это кунсткамера моральных уродов, сборище всей мрази, которую только можно было найти в России. И Жириновский - один из них. Там нет ни одного честного и порядочного человека. Это был проект Путина - создать ее в таком виде, и он удался.

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17.03.2017 15:50
- гость -

Очередной пиар устроил . "Если не можешь победить толпу, возглавь её" Уже предвыборная возня идет, нужно показать себя заступником народа, чтобы за него отдали свои голоса оппозиционно настроенные люди. При этом все останется как прежде.

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17.03.2017 15:50
Кыргыз

Ну вот, обнадёжил такую массу электората и спустил на очередной пук,не надо тебе в Кремль

0  0
17.03.2017 15:59
- гость -

Весна, у жирика как обычно невроз, психоз и мозгов некроз.

0  0
17.03.2017 16:02
- гость -

Какой смешной карапуз! Конкретно ведь в депутатские лики пальцем тыкал, а теперь- не не не! Это не вам, это другим ворам!)))

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17.03.2017 16:20
Коренной житель АК

Жирик слова на ветер только бросает.

0  0
17.03.2017 16:30
- гость -

Всё верно сказал Владимир Вольфович:придя через год к власти он расстреляет всех мафиози,преступников,коррупционеров,негодяев и подлецов.

0  0
17.03.2017 16:37
Сталинский Сокол

Жириновский давно ненавидит Путина. Но сказать об этом боится. А вот насчет растрела партии Воров и Жуликов-Это правильно. Давно пора вводить статью за хищения в особо крупных размерах-Растрел.

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17.03.2017 16:50
Санек

Соколу, а что же Путин с Жириновским советуется по управлению страну?

0  0
17.03.2017 17:15
- гость -

Жириновский это рупор кремля. Говорящая голова. Кремлю еще бы карающий кулак завести и тогда был бы толк.

0  0
17.03.2017 17:22
- гость -

7.03.2017 17:15 - гость - Жириновский это рупор кремля. Говорящая голова.

Это полный идиот среди негодяев

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17.03.2017 17:22
- гость -

Чё он курит?

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17.03.2017 17:24
Гонец из Пензы

эх... а народ только хотел жирика на руках в кремль внести... разочаровал

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17.03.2017 17:26
- гость -

Жириновский опытный политик, у него хорошее знание истории государства, он правильно оценивает текущую ситуацию в мире. Однако любит он маку клоуна надеть. Чтоже это его имидж.

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