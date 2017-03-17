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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о расстрелах и повешении, которые были сказаны им в минувшую среду, 15 марта, на пленарном заседании Госдумы.
"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания — расстрелах и повешении", — цитирует Жириновского ТАСС.
По словам лидера ЛДПР, в данном случае речь шла "о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". При этом он подчеркнул, что к депутатскому корпусу данные слова не имели отношения и призвал коллег не мешать во время выступлений с трибуны.
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"Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", — заверил лидер ЛДПР.
"Давайте будем взаимно вежливы", — резюмировал Жириновский.
Комментарии
Такое впечатление, что Дума - это кунсткамера моральных уродов, сборище всей мрази, которую только можно было найти в России. И Жириновский - один из них. Там нет ни одного честного и порядочного человека. Это был проект Путина - создать ее в таком виде, и он удался.
Очередной пиар устроил . "Если не можешь победить толпу, возглавь её" Уже предвыборная возня идет, нужно показать себя заступником народа, чтобы за него отдали свои голоса оппозиционно настроенные люди. При этом все останется как прежде.
Ну вот, обнадёжил такую массу электората и спустил на очередной пук,не надо тебе в Кремль
Весна, у жирика как обычно невроз, психоз и мозгов некроз.
Какой смешной карапуз! Конкретно ведь в депутатские лики пальцем тыкал, а теперь- не не не! Это не вам, это другим ворам!)))
Жирик слова на ветер только бросает.
Всё верно сказал Владимир Вольфович:придя через год к власти он расстреляет всех мафиози,преступников,коррупционеров,негодяев и подлецов.
Жириновский давно ненавидит Путина. Но сказать об этом боится. А вот насчет растрела партии Воров и Жуликов-Это правильно. Давно пора вводить статью за хищения в особо крупных размерах-Растрел.
Соколу, а что же Путин с Жириновским советуется по управлению страну?
Жириновский это рупор кремля. Говорящая голова. Кремлю еще бы карающий кулак завести и тогда был бы толк.
7.03.2017 17:15 - гость - Жириновский это рупор кремля. Говорящая голова.
Это полный идиот среди негодяев
Чё он курит?
эх... а народ только хотел жирика на руках в кремль внести... разочаровал
Жириновский опытный политик, у него хорошее знание истории государства, он правильно оценивает текущую ситуацию в мире. Однако любит он маку клоуна надеть. Чтоже это его имидж.