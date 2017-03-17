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Соединенные Штаты опасаются негативных последствий транспортной блокады Донбасса для минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа Марка Тонера.

Он добавил, что Америка постоянно следит за ситуацией с блокадой на востоке Украины, отметив "важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Тонер назвал текущую ситуацию "потенциально имеющей серьезные последствия", поэтому он подчеркнул, что США хотят мирного решения.

Агентство напоминает, что днем ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил о прекращении всех грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву ДНР и ЛНР. Уточняется, что запрет будет действовать до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и "возврата захваченных предприятий".

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение властей Киева вновь говорит о стремлении "переложить ответственность за происходящее с больной головы на здоровую", напомнив, что эскалацию напряженности на Донбассе спровоцировала сама Украина.