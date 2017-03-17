Если вы не знаете, как провести выходные, наш традиционный гид поможет вам составить план мероприятий и не пропустить ничего важного. Так, в 17:00 в субботу в театре музыкальной комедии можно будет посмотреть спектакль "Бабий бунт", созданный по мотивам "Донских рассказов" Михаила Шолохова.

Закончить вечер можно в Harat’s Pub, где будут отмечать День Святого Патрика. Организаторы обещают грим, конкурсы, зеленое пиво и розыгрыши призов. Мероприятие начнется в 22:00.

В баре Brusnika (улица Гоголя, 52) также пройдет весьма интересная вечеринка, на которой стоит побывать всем любителям электронной музыки. Среди участников DXL, FGiven, Fakemachine, KhanJah, Moonlight, Levl, Frankeinstein, Incredible shark.

В воскресенье в краевой столице состоится масштабный концерт рок-группы "Северный Флот". Ребята выступят в клубе "Фараон" в рамках первого сибирского тура.

Группа презентует сразу два своих альбома: "Всё внутри" и "Мизантропия", а также исполнит всеми любимые хиты "Короля и Шута" и знаковые композиции нашумевшей зонг-оперы "TODD".

В баре "Джем" можно пройдет трибьют творчества "Земфиры". В концерте участвуют "New Zero", "SARAFAN", "Тётя Соня BAND", начало в 20:00.

Среди важных киноновинок, на которые стоит обратить внимание, будут американский триллер "Сплит", драма о женщинах и их достижениях "Скрытые фигуры", фэнтези с Эммой Уотсон "Красавица и чудовище" и отечественная картина "После тебя" Анны Матисон. Появится на большом экране и российская комедия "Везучий случай".

Детей можно сводить в воскресенье в МТА на "Сказку о царе Салтане" или на сказку "Конек-Горбунок" в музкомедию. В театре кукол "Сказка" на выходных покажут "Как Лиса Медведя обманывала" и "Три поросенка".