Фото: vk.com/barneos22

Сезон дорожного ремонта открыли в Барнауле — о проводящихся работах сообщают автомобилисты краевой столицы.

"Малаховское кольцо, латают ямки, будьте внимательны", — проинформировал один из очевидцев в паблике Barnaul 22.

На фото с места событий видно, что дорожники занимаются восстановлением покрытия на стыке трамвайных рельс и асфальта.

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Между тем, напомним, что в этом году в Барнауле ожидаются весьма масштабные дорожные работы. В первую очередь, это связано с тем, что краевая столица попала в числе городских агломераций, где будет реализован проект "Безопасные и качественные дороги".

В рамках него региональный центр получит сотни миллионов рублей.