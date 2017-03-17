Фото: vk.com/barneos22
Сезон дорожного ремонта открыли в Барнауле — о проводящихся работах сообщают автомобилисты краевой столицы.
"Малаховское кольцо, латают ямки, будьте внимательны", — проинформировал один из очевидцев в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что дорожники занимаются восстановлением покрытия на стыке трамвайных рельс и асфальта.
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Между тем, напомним, что в этом году в Барнауле ожидаются весьма масштабные дорожные работы. В первую очередь, это связано с тем, что краевая столица попала в числе городских агломераций, где будет реализован проект "Безопасные и качественные дороги".
В рамках него региональный центр получит сотни миллионов рублей.
Комментарии
*фэйспалм*. Вы там с головой вообще не дружите? По всем СНИПам, САНПиНам и прочим ГОСТам, укладывать асфальт при тем-ре не ниже +5! Это ваше сегодняшнее ИБД отвалится через 2 дня!
Есть какие-то зимние сорта асфальта. Ряд дыр заделали еще в морозы. Например, на Ленина напротив Пионера на нечетной стороне были злые глубокие ямы, их залепили чем-то месяц-полтора назад, держится худо-бедно. И товарищу-пешеходу выше, любителю СНИПов. Если бы ты был автовладельцем, ты бы от радости пищал и за такие заплатки. Лучше ездить по плохим заплаткам, чем пробивать резину, гнуть диски и пробивать стойки, а потом терять на ремонт тысячи и десятки тысяч рублей и массу драгоценного времени
Они с головой дружат. Чем хуже сделают, тем быстрее в следующий раз делать будут. Всегда с работой, всегда с деньгами. Если бы хотели сделать как положено, то надо с ливнёвок начинать. В наших условиях, когда каждую ночь вода на дорогах замерзает, лужи на дороге - конец асфальту. Что собственно и происходит.