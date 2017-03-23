Четверг, 23 Март, 10:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,64
€ 62,27
Brent
$ 51,5
1°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Покупка квартиры в Новосибирске стала доступнее

, ИА "Амител"
Приобрести жилье в столице Сибири можно за 4 005 рублей в месяц

Новосибирск — третий по величине город России. На сегодняшний день в нем находится порядка 40 ВУЗов, в том числе вошедший в международные рейтинги Новосибирский государственный университет, театры и концертные залы, научные центры – Академгородок и наукоград Кольцово, единственный за Уралом метрополитен.

Сегодня на рынке недвижимости сложились оптимальные условия для того, чтобы купить квартиру в этом городе. Банки предлагают лояльные условия кредитования, объявляют "ипотечные каникулы" (на момент строительства ежемесячные платежи снижены в два раза), а самый надежный застройщик Новосибирска*, концерн "Сибирь", дарит сертификаты на отделку квартиры.

Жилые комплексы концерна "Сибирь" имеют ряд преимуществ:

  • Реализована концепция "Двор без машин": с одной стороны подъезд выходит на парковку, с другой во двор.
  • В подъездах, лифтах и во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Система контроля доступа позволяет открыть шлагбаум и дверь в подъезд с помощью смартфона.
  • Во дворе-парке высажены сотни крупномерных деревьев, преимущественно вечнозеленые ели.
  • Наряду с детскими и спортивными площадками установлены комплексы уличных тренажеров для детей и взрослых.
  • Благодаря многоуровневой подсветке, светодиодным деревьям и конструкция в наших парках приятно отдыхать не только днем, но и вечером.

Особое внимание уделено отделки подъездов и холлов. Улучшенная отделка керамогранитом, витражные входные группы, современные бесшумные лифты, светодиодные светильники с датчиками движения, место для консьержа и колясочная – вот современный подход к качеству жизни новоселов.

Жилой комплекс "На Петухова"

ЖК "На Петухова" расположен в самом сердце Левобережья – центре Кировского района. Здесь удобная транспортная развязка и уже сложившаяся инфраструктура. Рядом новый детский сад, школы, магазины и салоны красоты. В продаже осталось несколько 2-комнатных квартир по цене от 2 357 тыс. рублей (58 кв. м). 
Дома в ЖК "На Петухова" уже сданы, многие новоселы отмечают, что здесь сложился свой собственный микроклимат.

Жилой комплекс "На Фадеева"

Микрорайон на улице Фадеева – это близость к главной улице города – Красному проспекту, метро (станция "Заельцовская") и центру деловой жизни города. Рядом ведущие ВУЗы, крупные торговые центры и супермаркеты ("Лента", "METRO"). Цены на двухкомнатные в сданном доме начинаются от 2 415 тыс. рублей. На сегодняшний день в продаже есть квартиры, как в сданных, так и в строящихся домах.

В строящихся домах есть выбор планировок: от квартир-студий (от 946 тыс. рублей) до просторных 3-комнатных (от 3 320 тыс. рублей). Благодаря длительным партнерским отношениям концерна "Сибирь" и Сбербанка России, инвесторы застройщика могут рассчитывать на самые выгодные условия ипотеки: первоначальный взнос от 20%, ежемесячный платеж всего 10,9% годовых. Если взять для расчета 2-комнатную квартиру площадью 55,8 кв. м и стоимостью 2 320 тыс. рублей, ежемесячный платеж по ипотеке от Сбербанка будет не многим более 20 тыс. рублей.

Жилой массив "Радуга Сибири"

"Радуга Сибири" — это уникальный проект концерна "Сибирь" аналога, которому в Новосибирске не найти. Жилой комплекс располагается на берегу живописного озера, масштабное благоустройство которого уже началось. Еще осенью началась высадка крупномерных елей, которая продолжится с приходом первого тепла. Здесь планируется построить набережную, организовать место для пикников, установить беседки и скамейки.

Жилой массив "Радуга Сибири" находится в Ленинском районе, в отдалении от производств в окружении природы. В тоже время за 10 минут вы можете доехать до одного из крупнейших транспортных узлов города – станции метро "Площадь Маркса". Для будущих жителей построена отдельная дорога, которая соединяет жилой комплекс с выездом на ул. Станционная. Вдоль дороги уже идет строительство широкого освещенного тротуара.

Рядом с "Радугой Сибири" есть школа, детский сад, ипподром с секциями верховой езды. В доступной близости выставочный комплекс "Экспоцентр", стадион и бассейн "Заря".

Помимо стандартных ипотечных программ, на квартиры в "Радуге Сибири" действуют "Ипотечные каникулы" от банка "УРАЛСИБ": на этапе строительства дома ежемесячные платежи по ипотеке снижены в 2 раза.

При покупке студии стоимостью от 813 тыс. рублей и первоначальном взносе 20%, ваш ежемесячный платеж на период строительства составит всего 4 005 рублей, после окончания строительства — 8 009 рублей. Ваша экономия за год – более 48 000 рублей.

Стоимость 2-комнатной студии начинается от 1 457 тыс. рублей. Первоначальный взнос – не многим более 230 тыс. рублей. Ежемесячный платеж на момент строительства — 7 183 рублей, после сдачи дома — 14 367 рублей. Экономия за год – более 86 000 рублей.

В апреле всем покупателям застройщик, концерн "Сибирь", дарит сертификат на отделку квартиры номиналом от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости от площади квартиры. Им можно оплатить часть стоимости отделки при заказе ремонта "Под ключ".

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: WWW.CSIB.RU, а также по телефону отдела продаж концерна "Сибирь": (383) 2-100-103.
Адреса отделов продаж: ул. Садовая 20, ул. Нарымская, 17/2, м/р Горский, 51
Проектные декларации опубликованы на сайте www.csib.ru.
Жилмассив "Радуга Сибири" — застройщик ООО "Развитие", ЖК "На Петухова" — застройщик ООО "Дома Сибири", ЖК "На Фадеева" — застройщик ООО "Компания "Сибирь — Развитие"

*По результатам исследования делового издания "Эксперт-Сибирь" за 2015 год.

Условия ипотеки от ПАО Сбербанк (генеральная лицензия №1481 от 11.08.2015):

Первоначальный взнос – от 15%,

процентная ставка – от 10,9%,

срок кредитования – от 1 до 30 лет.

Условия программы "Ипотечные каникулы" от ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия №30 от 10.09.2015 г.):

Первоначальный взнос – от 20%,

процентная ставка – от 12 до 12,75%,

срок кредитования – от 3 до 25 лет.

Сумма кредита выдается двумя равными траншами. Период "Ипотечных каникул" может составлять по выбору клиента – от 12 месяцев до 24 месяцев. Программа действует до 29 декабря 2017 года.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:30
Фестиваль «Студенческая весна на Алтае. Феста – 2017» проходит в Барнауле 0
10:27
Сотрудник "Первого канала" станет главным редактором "Ведомостей" 0
10:16
Мэрия призывает барнаульцев самим создать карту благоустройства дворов 2
10:05
Лишенная прав Мара Багдасарян выложила фото с водительского сиденья 2
10:00
ИСК "Союз" объявил о старте продаж квартир с отделкой "под ключ" 0
09:50
Электромонтера убило в Бийске ударом тока в 10 тысяч вольт 3
09:34
Скончался актер Лембит Ульфсак, сыгравший в "Мэри Поппинс, до свидания" 1
09:18
Литовский сыр и бельгийские груши уничтожили в Алтайском крае. Фото 3
09:11
Жертвами теракта в Лондоне стали пять человек 19
09:00
Покупка квартиры в Новосибирске стала доступнее 0
08:55
Виталий Кличко заявил о скором выходе сборника его изречений 2
08:35
Юлия Самойлова выступит от России на "Евровидении" в следующем году 54
08:30
Первый в этом году тур по новостройкам пройдет в Барнауле 25 марта 0
08:15
Один пожарный смог потушить горящий дом в Бийском районе 7
08:00
Квартиры в центре Барнаула стали доступнее 0
07:44
"Живое", "Босс-молокосос" и Кейси Аффлек: главные премьеры недели 0
07:26
Соединяя берега: как строят мост на главной дороге Алтая. Фото 9
07:03
Коттедж с бронированными окнами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Фото 14
06:32
Кому можно, а кому нельзя делать массаж? 2
06:01
Промышленное производство на Алтае растет, а в целом по России падает 22
05:08
Потепление до +8 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 марта 0
03:05
Чеченским школьникам ввели в программу сочинение про Бузову 9
02:06
Использование GPS-навигации отключает некоторые функции мозга 0
01:04
Студию Disney обвинили в краже идеи мультфильма "Зверополис" 2
00:13
Более половины всех люксовых автомобилей России зарегистрированы в Москве 1
23:14
Показываем, как спасатели во Флориде вытащили из ливневки аллигатора 0
22:14
Рада попросила США дать Украине статус основного союзника вне НАТО 2
21:13
Путин предложит Госдуме продлить полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ 5
20:27
СБУ собирается закрыть въезд Самойловой на Украину сроком на три года 0
19:56
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой 0
19:23
Госдума ограничила перевод денег на Украину 0
19:08
Коротко о главном: открытие "Леруа Мерлен" и платные парковки в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 марта
18:49
Барнаул попробует стать "Столицей Часа Земли" 0
18:33
План тушения лесных пожаров утвердил губернатор Алтайского края 0
18:22
Владельцам каких домов придется вкладывать деньги в пожарную безопасность? 0
18:03
Ученые считают возможным столкновение Земли и Марса 2
17:51
Вузы Алтая представили программы в борьбе за статус опорных университетов 3
17:34
Сергей Дугин: программу благоустройства дворов Барнаула сформируют жители 0
17:24
Жительница Барнаула госпитализирована после падения на нее наледи с крыши 2
17:13
Как открывали второй гипермаркет "Леруа Мерлен" в Барнауле. Фоторепортаж
Торжественное открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" состоялось 22 марта в Барнауле.
17:04
Фрагмент уникальной древней скульптуры нашли при строительстве моста в Крым 0
16:50
Бензовоз загорелся в Камне-на-Оби, один человек госпитализирован с ожогами 0
16:41
Стоп-кадр. Взрыв на Чумыше стоимостью 300 тысяч рублей 4
16:33
СМИ: вице-президента РАН Козлова назначили и.о. главы академии 0
16:23
ЖКХ под контролем: прокуратура провела в Барнауле форум по проблемной сфере 2
16:13
Два ребенка погибли в результате давки у школьного туалета в Китае 0
16:08
Положительная международная миграция сохраняется в Алтайском крае 7
15:49
Третий магазин "Леруа Мерлен" не будут строить в Барнауле 9
15:34
Россияне смогут жаловаться на опасное вождение в ГИБДД через приложение 5
15:30
Группа "Альтависта" приедет в Барнаул в рамках нового гастрольного тура 8

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.