Новосибирск — третий по величине город России. На сегодняшний день в нем находится порядка 40 ВУЗов, в том числе вошедший в международные рейтинги Новосибирский государственный университет, театры и концертные залы, научные центры – Академгородок и наукоград Кольцово, единственный за Уралом метрополитен.

Сегодня на рынке недвижимости сложились оптимальные условия для того, чтобы купить квартиру в этом городе. Банки предлагают лояльные условия кредитования, объявляют "ипотечные каникулы" (на момент строительства ежемесячные платежи снижены в два раза), а самый надежный застройщик Новосибирска*, концерн "Сибирь", дарит сертификаты на отделку квартиры.

Жилые комплексы концерна "Сибирь" имеют ряд преимуществ:

Реализована концепция "Двор без машин": с одной стороны подъезд выходит на парковку, с другой во двор.

В подъездах, лифтах и во дворе установлены камеры видеонаблюдения. Система контроля доступа позволяет открыть шлагбаум и дверь в подъезд с помощью смартфона.

Во дворе-парке высажены сотни крупномерных деревьев, преимущественно вечнозеленые ели.

Наряду с детскими и спортивными площадками установлены комплексы уличных тренажеров для детей и взрослых.

Благодаря многоуровневой подсветке, светодиодным деревьям и конструкция в наших парках приятно отдыхать не только днем, но и вечером.

Особое внимание уделено отделки подъездов и холлов. Улучшенная отделка керамогранитом, витражные входные группы, современные бесшумные лифты, светодиодные светильники с датчиками движения, место для консьержа и колясочная – вот современный подход к качеству жизни новоселов.

Жилой комплекс "На Петухова"

ЖК "На Петухова" расположен в самом сердце Левобережья – центре Кировского района. Здесь удобная транспортная развязка и уже сложившаяся инфраструктура. Рядом новый детский сад, школы, магазины и салоны красоты. В продаже осталось несколько 2-комнатных квартир по цене от 2 357 тыс. рублей (58 кв. м).

Дома в ЖК "На Петухова" уже сданы, многие новоселы отмечают, что здесь сложился свой собственный микроклимат.

Жилой комплекс "На Фадеева"

Микрорайон на улице Фадеева – это близость к главной улице города – Красному проспекту, метро (станция "Заельцовская") и центру деловой жизни города. Рядом ведущие ВУЗы, крупные торговые центры и супермаркеты ("Лента", "METRO"). Цены на двухкомнатные в сданном доме начинаются от 2 415 тыс. рублей. На сегодняшний день в продаже есть квартиры, как в сданных, так и в строящихся домах.

В строящихся домах есть выбор планировок: от квартир-студий (от 946 тыс. рублей) до просторных 3-комнатных (от 3 320 тыс. рублей). Благодаря длительным партнерским отношениям концерна "Сибирь" и Сбербанка России, инвесторы застройщика могут рассчитывать на самые выгодные условия ипотеки: первоначальный взнос от 20%, ежемесячный платеж всего 10,9% годовых. Если взять для расчета 2-комнатную квартиру площадью 55,8 кв. м и стоимостью 2 320 тыс. рублей, ежемесячный платеж по ипотеке от Сбербанка будет не многим более 20 тыс. рублей.

Жилой массив "Радуга Сибири"

"Радуга Сибири" — это уникальный проект концерна "Сибирь" аналога, которому в Новосибирске не найти. Жилой комплекс располагается на берегу живописного озера, масштабное благоустройство которого уже началось. Еще осенью началась высадка крупномерных елей, которая продолжится с приходом первого тепла. Здесь планируется построить набережную, организовать место для пикников, установить беседки и скамейки.

Жилой массив "Радуга Сибири" находится в Ленинском районе, в отдалении от производств в окружении природы. В тоже время за 10 минут вы можете доехать до одного из крупнейших транспортных узлов города – станции метро "Площадь Маркса". Для будущих жителей построена отдельная дорога, которая соединяет жилой комплекс с выездом на ул. Станционная. Вдоль дороги уже идет строительство широкого освещенного тротуара.

Рядом с "Радугой Сибири" есть школа, детский сад, ипподром с секциями верховой езды. В доступной близости выставочный комплекс "Экспоцентр", стадион и бассейн "Заря".

Помимо стандартных ипотечных программ, на квартиры в "Радуге Сибири" действуют "Ипотечные каникулы" от банка "УРАЛСИБ": на этапе строительства дома ежемесячные платежи по ипотеке снижены в 2 раза.

При покупке студии стоимостью от 813 тыс. рублей и первоначальном взносе 20%, ваш ежемесячный платеж на период строительства составит всего 4 005 рублей, после окончания строительства — 8 009 рублей. Ваша экономия за год – более 48 000 рублей.

Стоимость 2-комнатной студии начинается от 1 457 тыс. рублей. Первоначальный взнос – не многим более 230 тыс. рублей. Ежемесячный платеж на момент строительства — 7 183 рублей, после сдачи дома — 14 367 рублей. Экономия за год – более 86 000 рублей.

В апреле всем покупателям застройщик, концерн "Сибирь", дарит сертификат на отделку квартиры номиналом от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости от площади квартиры. Им можно оплатить часть стоимости отделки при заказе ремонта "Под ключ".

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: WWW.CSIB.RU, а также по телефону отдела продаж концерна "Сибирь": (383) 2-100-103.

Адреса отделов продаж: ул. Садовая 20, ул. Нарымская, 17/2, м/р Горский, 51

Проектные декларации опубликованы на сайте www.csib.ru.

Жилмассив "Радуга Сибири" — застройщик ООО "Развитие", ЖК "На Петухова" — застройщик ООО "Дома Сибири", ЖК "На Фадеева" — застройщик ООО "Компания "Сибирь — Развитие"

*По результатам исследования делового издания "Эксперт-Сибирь" за 2015 год.

Условия ипотеки от ПАО Сбербанк (генеральная лицензия №1481 от 11.08.2015):

Первоначальный взнос – от 15%,

процентная ставка – от 10,9%,

срок кредитования – от 1 до 30 лет.

Условия программы "Ипотечные каникулы" от ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия №30 от 10.09.2015 г.):

Первоначальный взнос – от 20%,

процентная ставка – от 12 до 12,75%,

срок кредитования – от 3 до 25 лет.

Сумма кредита выдается двумя равными траншами. Период "Ипотечных каникул" может составлять по выбору клиента – от 12 месяцев до 24 месяцев. Программа действует до 29 декабря 2017 года.