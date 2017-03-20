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Гендиректор "Читай-город": "У барнаульцев возрождается интерес к классике"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Портал Amic.ru поговорил с Михаилом Иванцовым о ситуации на книжном рынке в регионе

Фото: "Читай-город"

Новый магазин сети "Читай-город" открылся на втором этаже ТРЦ "Европа". Для Барнаула это уже пятый магазин, где популярная сеть открыла свою точку. Корреспондент Amic.ru поговорио с генеральным директором сети книжных магазинов "Читай-город" Михаилом Иванцовым о ситуации на местном рынке и о том, какие произведения любят жители региона.

- Вы открыли сразу несколько крупных магазинов в Барнауле за последний год. Чем интересен алтайский рынок для вас?

- Первый магазин федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" был открыт в Барнауле в конце 2015 года. За год с небольшим число магазинов выросло до пяти. Это красноречивое свидетельство востребованности книги и чтения. Вопреки сложившемуся мнению о том, что люди читают все меньше, книга остается важной частью нашей культуры и повседневной жизни. В 2016 году начал свою работу магазин в Бийске. На конец весны запланировано открытие "Читай-города" в Рубцовске. И это не предел. Наша "идея фикс" — открыть еще больше магазинов в Алтайском крае и по России в целом, чтобы у всех читателей была возможность покупать хорошие книги недалеко от своего дома. Это целенаправленная политика. Мы активно развиваемся, делая ставку именно на движение в регионы. Здесь ценность культурного капитала  значительно выше, чем в столице, а перегретость основных рынков, которые влияют на издержки – ниже.

- Какие авторы пользуются наибольшей популярностью у алтайских читателей?

- Наиболее востребованы новинки известных писателей или произведения, связанные с интересным информационным поводом. Например, выход одноименного фильма – "Дом странных детей" или "Девушка в поезде". Интересно отметить, что "1984" Джорджа Оруэлла держится в ТОП-10 продаж нашей сети с прошлого года. Показательно, что это читает молодежь, те люди, кто хочет разобраться в сегодняшней действительности, понять в какой мир они пришли и как здесь жить.

В Бийске читатели больше интересуются классикой (там в первую десятку входит У.Голдинг "Повелитель мух", А.Дойл "Приключения Шерлока Холмса", О.Уайльд "Портрет Дориана Грея").

- Какие жанры наиболее востребованы?

- Очевидно явное возрождение интереса у жителей региона к классике. Она служит неким ориентиром в океане постоянно поступающей новой информации. Зачастую у человека нет времени на долгие раздумья и неторопливый выбор. Он покупает то, что проверено временем или у всех на слуху.

Заметно оживился интерес к деловой литературе. Хотя совсем недавно наблюдался имиджевый провал этого направления. В период кризиса очень многие искали здесь ответы на злободневные вопросы, хотели найти решение своих проблем, но не находили и разочаровывались. Сейчас происходит некоторая переоценка ценностей, тем более, что все равно в тяжелые времена люди начинают включать голову, больше читать и думать.

Отдельно стоит отметить детскую литературу (художественную, познавательную, развивающую). Она пользуется самым стабильным спросом. Родители мечтают видеть своих детей всесторонне развитыми, мыслящими, творческими личностями, а книга в этом главный помощник.

- За последние два года цена книги, по данным "Книжная индустрия", выросла на 40%. Как обстоит с ценовой политикой в Барнауле, отличается ли она от московской?

- В соответствии с общей тенденцией в стране цены на книги в магазинах нашей сети за год выросли – на 15%. Что касается ценовой политики в Москве и Барнауле, то определенная разница, конечно, есть. В регионах цены ниже, чем в столице.

- Кто в основном является читателями и покупателями в магазине?

- Согласно нашей статистике, самое большое число покупателей в магазинах "Читай-город" относится к возрастной категории 20-30 лет (за ней идет категория 30-40 лет). Это активные молодые люди, уже зарабатывающие себе на жизнь. Можно сказать, что разговоры о том, что молодежь перестала читать и покупать бумажные книги, сильно преувеличены. Представители старшего поколения, воспитанные в традициях любви к чтению, также являются постоянными и всегда желанными посетителями наших магазинов. В целом, последние годы в сети "Читай-город" наблюдается заметный рост потока покупателей. В 2016 году среднее количество посетителей магазина нашей сети в месяц  составило 4 450 человек. Рост относительно аналогичного периода прошлого года +26,1%.

- Влияет ли доход жителей того или иного региона на количество проданных книг?

- Здесь наблюдается другая закономерность. У нас есть интуитивно подтвержденный тезис — развитие инфраструктуры приводит к развитию рынка. Открытие магазинов и востребованность чтения – взаимосвязанные явления. Спрос на книги существует всегда, но это не предмет первой необходимости. Люди не вспоминают три раза в сутки о том, что им надо купить книгу. Им надо напоминать об этом. Как это делать? Открывать новые книжные магазины. Когда человеку на глаза попадается наш книжный магазин, это работает как реклама, продвижение категории чтения как таковой. Не секрет, что чтение – это привычка, часть образа жизни. Если у людей будет больше книжных магазинов рядом с домом, они будут чаще туда ходить и больше читать.

- Мешает ли развитию книжных магазинов высокая арендная плата? Какая ситуация в Барнауле?

В Барнауле строится много современных торговых центров, в которых можно открывать хорошие книжные магазины. В большинстве случаев арендодатели демонстрируют социально ориентированный подход. Если раньше их приходилось убеждать в том, что книжный магазин – это успешный и востребованный людьми бизнес, то теперь мнение владельцев площадей изменилось. На данный момент находятся в стадии обсуждения еще два интересных предложения по открытию новых магазинов в Барнауле.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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