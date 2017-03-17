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"Яндекс" выяснил, что чаще всего снится жителям России. Как оказалось, сновидения у людей отличаются в зависимости от региона.

Так, согласно релизу "Яндекса", каждую неделю в поисковике забивают свыше 500 тысяч запросов с формулировкой "к чему снится...". В Алтайском крае самым популярным стал запрос со словом "уголь". Формулировки вопросов звучат так: "к чему снится уголь кидать во сне", "к чему снится черный крупный уголь женщине", "к чему снится много угля которым завалило врагов". Другими популярными запросами в топ-3 стали "виктория" и "садить".

Также жители региона интересуются, что принесет явившаяся во сне двухвостка, трамвай, погреб, гусёнок, карась и опёнок, а также спрашивают, к чему снится побелка.

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В целом же по стране жители узнают, к чему снятся живые и мертвые люди, рыбы, дети, змеи, парни, беременность, вода и зубы. Кроме рыб и змей, россиянам во сне часто приходят собаки, кошки и крысы. Также граждане РФ спрашивают о клопах, медведях, щуках, тараканах, раках, аистах во сне. Самым распространенным цветом в сновидениях является белый, часть тела — рука, а самое частое действие — умирание.

Также уточняется, что, например, жителям Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике часто снятся пироги, в Челябинской области — метеориты, в Крыму и Кавказе — море. Жители Санкт-Петербурга чаще всего интересуются привидевшимся метро, а москвичи — метро, электричками и святой Матроной.