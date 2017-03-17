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Девушки из Сланцевского района Ленобласти провели пикет в поддержку Дианы Шурыгиной, сообщает РИА "ФАН" со ссылкой на собственный источник.

По мнению феминисток, девушка должна стать депутатом Госдумы, так как благодаря смелости и активной гражданской позиции смогла привлечь внимание общественности к проблеме сексуального насилия над женщинами, в том числе над девочками, не достигшими 18-ти лет.

Активиста Анна отметила, что сейчас проблема сексуального насилия стоит остро как никогда. "Благодаря своему смелому поступку Диана стала иконой нашего Сланцевского движения в защиту сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних", приводит ее слова агентство.

Девушка предлагает Шурыгиной выдвинуть кандидатуру на дополнительных выборах депутатов Госдумы РФ 7-го созыва по 112-му одномандатному Кингисеппскому избирательному округу в текущем году.

Инициативу феминисток прокомментировал депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он отметил, что любой россиян по достижении 18-летия имеет право выдвинуть свою кандидатуру на выборах в ГД. "И Диана Шурыгина не исключение", — сказал он, предположив, что за предвыборной кампанией девушки будет интересно наблюдать.

Напомним, Диана Шурыгина получила известность после того, как на шоу Первого канала "Пусть говорят" вышло пять выпусков с ее участием. Несовершеннолетняя жительница Ульяновска называет себя жертвой изнасилования.