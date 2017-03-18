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Вышел новый трейлер пятых "Трансформеров" Майкла Бэя

, ИА "Амител"
Картина "Последний рыцарь" выйдет в прокат летом 2017 года

Вышел в свет новый трейлер пятой части "Трансформеров" Майкла Бэя, которая выйдет с подзаголовком "Последний рыцарь"

По сюжету, после битвы в Гонконге Оптимус Прайм сталкивается с новой угрозой, с которой он не может бороться в одиночку. Таким образом, он должен искать новых союзников, чтобы спасти Землю и Вселенную. В то время как Оптимус покидает планету, Бамблби, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, Блёр и диноботы пытаются помешать Гальватрону построить космический мост, чтобы он не смог принести на Землю большую опасность. Вместе с тем люди возобновляют создание Трансформеров, чтобы помочь автоботам.

Пятая часть "Трансформеров" является одной из самых ожидаемых картин следующего года. Ее премьера состоится в июне 2017 года.


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