Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях сообщают о большой пробке, которая выстроилась по проспекту Ленина от ЦУМа до Нового рынка.

"Автобусно-троллейбусный коллапс на пл. Октября. Перекрыты все три ряда в сторону Нового рынка. Пробка от ЦУМа", — сообщается в паблике Barnaul 22.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили, что на главном проспекте имеет место транспортный затор, добавив, что на место направлены сотрудники Госавтоинспекции для выяснения ситуации и регулирования движения.